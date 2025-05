Bi.Emme Service Volley Livorno ko a Empoli: sarà spareggio per la B2 contro Euroripoli

Non riesce a ribaltare il risultato dell’andata la Bi.Emme Service Livorno. In un PalaAramini gremito in ogni ordine di posto a vincere in quattro set è la Timenet Empoli (25-21, 22-25, 25-17, 25-15), che conquista così la promozione in Serie B2. La stagione della Bi.Emme Service non finisce qui. Il sogno del salto di categoria è ancora vivo per le gialloblù, che adesso si giocheranno il secondo ticket per la B2 nello spareggio contro Euroripoli.

In avvio di gara è la Timenet a scattare in avanti (6-3). La Bi.Emme Service risponde presente e impatta sul 7-7. Le padrone di casa non tolgono le mani dal volante e scappano via sul 14-10. Melosi e compagne riducono nuovamente il distacco e fanno conto pari sul 16-16. Empoli non ci sta e si riporta a +4 (20-16). La Bi.Emme Service torna di nuovo nella scia delle avversarie (22-21). Stavolta, la Timenet non si fa raggiungere e con un muro di Mazzini chiude sul 25-21.

Le empolesi cominciano forte anche il secondo set, scavando immediatamente un solco di 3 punti tra loro e le gialloblù. Il Volley Livorno prima annulla lo svantaggio sul 10-10 e poi di slancio supera la Timenet (15-12). La replica di Empoli non tarda ad arrivare e il punteggio torna in parità (17-17). L’equilibrio viene rotto di nuovo dal Volley Livorno per il 19-17. Un gran colpo in diagonale di Mannucci regala alle gialloblù il punto del 25-22.

Alla ripresa delle operazioni, la Timenet sfrutta qualche errore di troppo del Volley Livorno per portarsi avanti 7-1. Nonostante gli sforzi delle gialloblù, Empoli mantiene saldamente il controllo del parziale fino al 25-17. La Timenet non perde tempo e anche nel quarto set entra in campo con le scarpe ben allacciate. Il Volley Livorno rimane aggrappato alla partita chiudendo il distacco da 5-2 a 5-5. Le due squadre viaggiano spalla a spalla fino a quando non è Empoli ad alzare i giri del motore per spingersi sul 16-11. La Bi.Emme Service non ha più le energie per reagire e allora Empoli completa l’opera con un primo tempo di Mazzini per il 25-15.

