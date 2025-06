Bi.Emme Service Volley Livorno: le gialloblù vincono lo spareggio playoff e volano in B2

Missione compiuta. La Bi.Emme Service Volley Livorno bissa la vittoria nell’andata dello spareggio playoff superando anche al ritorno in quattro set (25-23, 18-25, 25-23, 25-14) l’Astra Chiusure Lampo davanti a un PalaFollati gremito in ogni ordine di posto. Con questo successo, Melosi e compagne staccano il pass per essere ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B2. Una vittoria che corona il cammino di una squadra che durante tutto l’anno ha avuto sempre ben chiaro quale fosse l’obiettivo da raggiungere e che ha meritato pienamente questo traguardo arrivando prima nel proprio girone. Onore a Euroripoli, che ha lottato fino all’ultimo, ma alla fine sono state le gialloblù di coach D’Alesio a festeggiare in mezzo al campo insieme ai propri tifosi.

In avvio di gara, la Bi.Emme Service parte subito forte (6-1) ma l’Astra Chiusure Lampo non si perde d’animo e riporta il punteggio in parità sul 6-6. Le gialloblù tentano di nuovo la fuga (11-7), ma ancora una volta Euroripoli rimonta e impatta sul 13-13. Il Volley Livorno scala un’altra marcia e si porta avanti 18-14. L’Astra Chiusure Lampo riduce il distacco, ma con una diagonale di Bitossi la Bi.Emme Service chiude i giochi sul 25-23.

Nel secondo set la situazione si capovolge, con le ospiti che in un paio di occasioni provano a scappare via (5-1 e 14-8) e la Bi.Emme Service che ritorna nella scia delle avversarie (14-13). La terza spallata dell’Astra Chiusure Lampo è quella decisiva per volare fin sul 25-18, cortesia di una fast di Ceccarelli.

Al rientro in campo la tensione comincia a farsi sentire. Euroripoli cerca di volare sulle ali dell’entusiasmo (4-1), il Volley Livorno non ci sta e fa conto pari sul 9-9. Il sorpasso gialloblù arriva sul 16-15, ma l’Astra Chiusure Lampo rimette di nuovo la testa avanti sul 21-20. Con Euroripoli sopra 23-22, la Bi.Emme Service piazza un break che si chiude con il muro di Melosi su Sacchetti per il 25-23 che fa saltare in piedi tutto il PalaFollati.

Con la Serie B2 ormai in tasca, il quarto set scivola via rapidamente con la Bi.Emme Service che si porta in vantaggio prima 10-3 e poi 19-8. Un errore in battuta dell’Astra Chiusura Lampo regala alle gialloblù il 25-14 che fa scorrere i titoli di coda su questa stagione straordinaria.

