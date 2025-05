Bieffe U15, arriva la prima sconfitta alle finali Nazionali

Arriva la prima sconfitta per la truppa biancorossa Under 15 alle finali nazionali. Le nostre ragazze cedono i due punti a San Martino di lupari per sole 4 lunghezze, ma escono dal campo a testa alta. Quaranta minuti di vera e propria battaglia, tra sorpassi e controsorpassi continui. Queste ragazze arrivano a giocarsi l’ultimo pallone, peccato per un pizzico di esperienza in più, ma è da queste sconfitte che si impara. Hanno dimostrato di non essere qua per caso, ma di essere all’altezza di questa manifestazione. Adesso servirà recuperare un po’ di energie e convinzione e questo pomeriggio sfida al Basket San Lazzaro per provare a scrivere un pezzetto di storia.

