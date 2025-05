Bieffe U15, esordio strepitoso alle Finali Nazionali

Non potevano sognare esordio migliore le Under 15 Bieffe, che alla prima delle Finali Nazionali non solo conquistano i due punti ma lo fanno con la corazzata Futurosa Trieste, una delle grandi favorite, ancora imbattuta fino ad adesso. Una prova davvero maiuscola di queste ragazze che come avevamo annunciato hanno una voglia di far bene e stupire che va oltre a tutto. Con la personalità di chi gioca da sempre queste partite e con la grinta e la voglia di chi vuole dare tutto.

Dopo i primi minuti un po’ contratti le biancorosse di Luporini si portano avanti con un mini parziale di 6 a 0, per poi provare subito un mini allungo fino al 15/9 di fine primo quarto. Nel secondo periodo le biancorosse toccano anche il più 10 ma Trieste viene fuori, e tenta di riavvicinarsi prima per poi strappare l’allungo ma le labroniche con pazienza, mantengono un piccolo vantaggio di 3 lunghezze (25/28)

Negli spogliatoi coach Luporini suona la carica, le sue ragazze ci sono e non sono qui per caso. Ed è nel terzo quarto infatti che salgono in cattedra, con una circolazione di palla e un bel gioco di squadra, tanta intensità in difesa, e tanto carattere che piazzano un parziale di 17 a 0 arrivando così fino al più 20. L’ultimo quarto si apre con Trieste che cerca subito di risalire con un 4 a 0 ma Livorno è lanciatissimo, e non cala mai ne di intensità ne di atteggiamento andando a incrementare sempre di più il vantaggio arrivando al più 31 della sirena, quando la festa può iniziare. Andiamo avanti così, continuiamo a divertirci, mettendoci ogni giorno alla prova.

Stasera ore 18:30 sfida con San Martino di Lupari, uscito sconfitto ieri da San Lazzaro Basket.

