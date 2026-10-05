Bimbe in Rosa, il Canoa Club Livorno conquista il terzo posto a Venezia

Bronzo nei 200 metri femminili per le livornesi, capitanate da Ilenia Pellegrini, al 12° Festival “Venice International Dragon Boat”. Una gara combattuta tra vento e onde nella suggestiva laguna di Venezia

Trasferta ricca di soddisfazioni per le Bimbe in Rosa del Canoa Club Livorno, protagoniste di una splendida prestazione sulla laguna di Venezia. La squadra, capitanata da Ilenia Pellegrini, ha conquistato un bellissimo e combattuto 3° posto nei 200 metri femminili, in una gara resa ancora più impegnativa dalle condizioni del campo di gara, tra vento e onde.

La competizione si è svolta presso il Centro Sportivo Reyer, nell’ambito della 12ª edizione del Festival “Venice International Dragon Boat”, appuntamento che ha visto le Bimbe in Rosa confrontarsi in uno scenario suggestivo e particolarmente impegnativo. Al termine della prova è arrivato un bronzo dal valore speciale, frutto di una gara combattuta fino alla fine.

A conquistare la vittoria è stato un equipaggio Arno della Repubblica Ceca, mentre le livornesi hanno saputo salire sul terzo gradino del podio al termine di una giornata intensa di sport, emozioni e condivisione.

La giornata si è poi conclusa con la sempre emozionante cerimonia dei fiori, momento simbolico che ha accompagnato la chiusura della manifestazione e celebrato le protagoniste della competizione.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alle compagne toscane Astro Dragon Ladies di Empoli e a Nadia delle Mutina Pink Dragons, che hanno contribuito all’esito di questa splendida avventura, rendendo ancora più significativo il risultato conquistato dalle Bimbe in Rosa del Canoa Club Livorno.

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