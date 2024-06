Bodybuilding. Bronzo mondiale per Giorgio Cerato Orlandini

Grande successo per l’atleta livornese allenato dal coach Alessio Mantovani che, a distanza di una settimana dal suo debutto assoluto, arriva terzo al mondo per la categoria men’s classic physique under 24

Ancora belle notizie dal mondo del bodybuilding. Il livornese Giorgio Cerato Orlandini ha partecipato alla INBA – Netherlands World Championship 2024 ottenendo la medaglia di bronzo per il terzo posto al mondo nella categoria men’s classic physique under 24 nel pomeriggio di venerdì 14 giugno.

Dopo aver ottenuto la qualificazione ai mondiali nella gara NBFI – Grand Prix golden natural Way della scorsa settimana a Pomezia (gara di debutto dell’atleta) dove ha ottenuto bronzo nella categoria men’s classic physique first time e l’oro nella categoria men’s classic physique under 24 short.

Altro successo quindi per l’atleta livornese allenato dal coach Alessio Mantovani, che a distanza di una settimana dal suo debutto arriva terzo al mondo per la categoria.

Sul podio, avvolto dalla bandiera italiana insieme al vincitore medaglia d’oro Luca Mastrapasqua entrambi atleti della federazione italiana NBFI.

