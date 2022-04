Bodybuilding, Cristian Noè tra i protagonisti a ICN Italy 2022

Si è svolto domenica 3 aprile a Perugia il Campionato Italiano ICN ITALY 2022 che ha visto tra i partecipanti anche Cristian Noè, giovane atleta 20enne che si allena costantemente con impegno e rigore alla Palestra New Eos Fitness Club di Stagno (Livorno). Un esordio a questa importante competizione come Man Physique curato dal suo preparato natural bodybuilding Daniel Noè, pluripremiato anch’esso nelle gare inerenti il settore bodybuilding.

Daniel Noè sottolinea l’importanza di abbinare allenamento, alimentazione equilibrata e fare tutto usando “la testa” ponendosi l’obiettivo da raggiungere e non mollare mai. Importante anche il ruolo della palestra New Eos da poco ristrutturata e messa a nuovo dall’attuale società che la gestisce con un vasto parco macchine di ultima generazione che permette un allenamento da veri professionisti.

Piena soddisfazione anche da parte di Stefano Di Mauro, amministratore unico della palestra: “Sono molto felice per i successi di tutti i nostri atleti iscritti – ha commentato – ancora una volta un risultato che mette in risalto le doti atletiche e la preparazione professionale dei nostri iscritti che, proprio grazie alle nostre attrezzature sempre all’avanguardia, trovano gli spazi e il mood giusto per poter portare in porto i propri obiettivi atletici”.