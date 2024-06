Bodybuilding, Daniel è ancora al top! Confermato il titolo europeo

Daniel Noè, classe 1996, vincitore del titolo europeo Fitness Model Pro a Rimini Wellness. Nella seconda immagine una bella foto di famiglia con mamma, fidanzata, fratello e babbo

L'atleta livornese, classe 1996, che si allena alla New Eos Fitness Club di Stagno, bissa il successo della scorso anno vincendo l'European Championship Fitness Model Pro al Rimini Wellness. "Dedico la mia vittoria a nonno Mario che se n'è andato un mese fa. Mi seguiva sempre sui social. Ho vinto per lui"

di Giacomo Niccolini

Confermarsi non è mai semplice. Specialmente quando, sotto i riflettori, i giudici colgono le sfumature rispetto allo scorso anno: dettagli, millimetri, chiaroscuri e toni. Daniel Noè, atleta labronico classe 1996, reduce da una stagione 2023 pazzesca fatta da sette vittorie su altrettante gare disputate a livello nazionale internazionale, è riuscito nell’impresa di ripetersi iniziando così la serie di competizioni del 2024 alla grande. In occasione del Rimini Wellness l’atleta che si allena alla New Eos Fitness Club di Stagno è riuscito a confermarsi nella categoria Fitness Model Pro vincendo il titolo europeo ( Gold Medal European Championship Fitness Model Pro ).

“In questa competizione avevo già trionfato lo scorso anno a Salamanca, in Spagna. Ma confermarsi è sempre molto più difficile. I giudici tengono un tracciato dell’atleta. Quindi anche se mantieni lo status quo dell’anno precedente vieni penalizzato. Sei costretto sempre a fare qualcosa di più. Per fortuna fino a questo momento sono riuscito in questo obiettivo. Questa vittoria la voglio dedicare a mio nonno, nonno Mario, che ci ha lasciato un mese fa. Lui scaricò sul cellulare i social per seguirmi e per non perdersi i miei successi. A lui gli dedico questo primo posto. Adesso, fra due settimane, sarò a Seoul, in Corea, per l’ICN Universe gara, anche questa, vinta già lo scorso anno”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©