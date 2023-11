Bodybuilding, Daniel Noè sul tetto del mondo: è oro al World Championship

Un'annata strepitosa quella messa a segno dal campione livornese di bodybuilding, classe 1996, Daniel Noè terminata con la vittoria del World Championship di Perugia nella categoria Fitness Model Pro. In estate i successi allo Universe e all'European Championship

Un’annata strepitosa quella messa a segno dal campione livornese di bodybuilding, classe 1996, Daniel Noè. Attivo dal 2017 e Pro dal 2022 nella categoria Fitness Model, nel 2023 il nostro concittadino ha registrato una serie impressionante di successi uno dietro all’altro: un ottimo sette su sette nelle competizioni affrontate arrivando fino a quella più importante il World Championship di Perugia andato in scena nel weekend del 3-4 e 5 novembre dove l’atleta di casa nostra, che si allena quotidianamente nella palestra New Eos di Stagno, ha strappato la medaglia più prestigiosa: l’oro, arrivando di fatto sul tetto del mondo nella categoria dove da oltre un anno gareggia come professionista: Fitness Model.

Un successo che arriva come ciliegina sulla torta di una stagione strepitosa dove Noè aveva già messo al collo due altri importantissimi ori tra cui quello nella competizione Universe, svoltasi a giugno in Corea del Sud a Seoul, e agli European Championship dove è salito sul palco a Salamanca in Spagna il 1° luglio. Senza considerare il Campionato Italiano svoltosi a Rimini Wellness di giugno.

“Sono molto soddisfatto – commenta l’atleta della New Eos – Adesso continuo ad allenarmi in attesa del calendario per la stagione 2024. Riconfermarsi è sempre difficile ma sono intenzionato a fare del mio meglio”.

