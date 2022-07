Bodybuilding. Due ori per Daniel Noè al Natural Classic e al Men’s Physique

Daniel Noè, classe 1996, atleta della palestra New Eos Fitness Club di Stagno trionfa al Men's Physique +175cm e al Natural Classic ICN a Brno

Daniel Noè, classe 1996, atleta della palestra New Eos Fitness Club di Stagno, dopo il successo ottenuto in Francia per il Campionato Europeo ICN guadagnando un bel terzo posto sul podio dei vincitori, sbaraglia tutti con 2 primi posti di cui uno assoluto, precisamente al Natural Classic ICN a Brno (Repubblica Ceca) ottenendo anche la Pro Card (status che ti permette di ricevere premi in denaro se raggiunto il podio nelle future competizioni e terzo posto nella Men’s Physique PRO) e il primo posto assoluto al Men’s Physique +175cm (primo di tutti i primi di categoria) ed ora è in attesa del Mondiale che si svolgerà a Praga il prossimo novembre.

Noè Daniel riferisce di essere emozionato e contento del successo che sta ottenendo in queste competizioni, merito di una sala alimentazione, allenamento costante e alla sua palestra che essendo “sempre aperta” 7 giorni su 7 e con l’attrezzatura Panatta e Technogym di ultima

generazione riesce ad ottenere maggiormente grandi risultati.

