Bodybuilding. Simonini stupisce ancora: tre medaglie dopo l’operazione al ginocchio

Più forte di tutto e tutti. Più forte di un'operazione al ginocchio sinistro che ad aprile lo aveva costretto ad andare sotto i ferri. Simonini sale sul podio tre volte al Flex Weekend di Milano e stacca il biglietto per il Joe Weider's Olympia Amateur. "Felicità enorme. Grazie al mio fisioterapista Leonardi Gini e al mio preparatore Emanuele Lenzi che non mi hanno mai mollato"

di Giacomo Niccolini

Più forte di tutto e tutti. Più forte di un’operazione al ginocchio sinistro che ad aprile lo aveva costretto ad andare sotto i ferri per la rimozione della membrana e della plica e per rimediare ad una sinovite sistemando così una perforazione della rotula in 2 punti. Il bodybuilder professionista Michael Simonini non si è dato per vinto e a testa bassa subito dopo 3 giorni dopo l’intervento ha iniziato il percorso fisioterapico allo Studio Fisio LG di via Lampredi dove, “il mago” Leonardo Gini, che tutt’oggi lo segue tutti i giorni per tenere sotto controllo il ginocchio, lo ha rimesso in sesto. Lo ha rimesso sui binari dove la locomotiva Simonini ha iniziato nuovamente a carburare. L’obiettivo era quello di provare a raggiungere la gara Flex Weekend che si svolgeva a Milano al Crowne Plaza Hotel il 9 e il 10 settembre.

Una preparazione atletica e un percorso non certo semplice se si considera il recupero in essere dovuto alla fisioterapia e alla stagione estiva alle porte che stava iniziando e che dà da lavorare a Michael. Lavoro, preparazione, dieta e recupero post operatorio. Un mix di fattori che hanno fatto tentennare più volte anche il suo più fido preparatore, Emanuele Lenzi, che ad agosto, vedendosi avvicinare sempre di più la tappa di Milano ha espresso chiaramente l’idea a Michael di non partecipare. Ma è difficile dissuadere uno come Michael quando si mette in testa una cosa. Così, nonostante le difficoltà enormi il 9 settembre Simonini è salito sul palco per portare a termine quello che aveva iniziato. E i risultati, ancora una volta, non sono mancati per un campione di bodybuilding come lui. Così ecco che è arrivata la terza posizione nella categoria true novice open, un 2° classificato nella categoria novice -80 kg e un 3° classificato categoria -80 kg pro Qualifier. Quest’ultimo podio gli ha aperto le porte anche al Joe Weider’s Olympia Amateur in programma il 7 e 8 ottobre a Linate (Milano). “Sono contentissimo per come è andata – racconta Michael Simonini – ad aprile quando mi sono operato questo traguardo sembrava lontanissimo. Ma ce l’ho fatta nonostante tutto. Adesso darò tutto me stesso per il Weider’s Olympia. Poi valuterò se continuare o meno. Le mie condizioni fisiche sono molto al limite di ogni sopportazione. Ma posso sicuramente ritenermi soddisfatto per il percorso fatto fino ad oggi. ”

Questi risultati hanno un sapore speciale, siamo riusciti a salire sul palco dopo una operazione importante al ginocchio sinistro che avrebbe dovuto portare Michael ad uno stop da allenamento per mesi – spiega Emanuele Lenzi – ma qui e tra la determinazione unica di Michael che è davvero d’acciaio e senza mai mollare nemmeno un secondo siamo riusciti a salire sul palco e portare a casa questi risultati in una bellissima gara. Michael è stato grande davvero”.

Condividi: