Borghetti, una sfida da record: padre e figlio insieme per una doppia esibizione da Guinness

Venerdì 11 settembre al Ristorante Conti di Montenero il Gran Maestro Michele Borghetti riproporrà la sua straordinaria prova di dama bendata contro 23 avversari. Il padre Gianfranco, Maestro di dama, stupirà invece il pubblico calcolando in pochi secondi il giorno della settimana di qualsiasi data, dalla nascita di Cristo fino all'anno 10.000

Venerdì 11 settembre, dalle ore 21, al Ristorante Conti di Montenero, è in programma una doppia esibizione che si preannuncia unica per la spettacolarità delle capacità messe in campo. Protagonisti saranno Gianfranco e Michele Borghetti, padre e figlio, entrambi legati al mondo della dama e autori di due autentiche dimostrazioni di memoria e abilità.

Il Gran Maestro Michele Borghetti detiene, dal data-start=”1061″ data-end=”1079″>18 agosto 2003, un record mondiale che sembra appartenere alla categoria delle imprese riservate ai soli geni: aver giocato bendato, in simultanea, contro 23 avversari.

Il meccanismo della prova è particolarmente complesso. Avversario dopo avversario, l’arbitro comunicava a Michele la mossa effettuata, mentre il campione mondiale, senza poter vedere la damiera, forniva la propria risposta. A quel punto era l’arbitro stesso a eseguire sulla damiera la mossa indicata da Michele, per poi passare all’avversario successivo e ripetere la stessa procedura.

Una capacità di concentrazione, memoria e calcolo davvero eccezionale, che venerdì il Gran Maestro riproporrà al pubblico, offrendo una dimostrazione concreta di quella che è diventata una delle sue imprese più celebri.

Non sarà però da meno il padre, Gianfranco Borghetti, Maestro di dama, protagonista di una prova altrettanto sorprendente. Gianfranco è infatti in grado di calcolare in un massimo di 3-4 secondi, e spesso anche in meno tempo, il giorno della settimana corrispondente a qualsiasi data, partendo dalla nascita di Cristo e arrivando, incredibile ma vero, fino all’anno 10.000.

La sua risposta potrà essere verificata in tempo reale su Google o attraverso un apposito programma, subito dopo che Gianfranco avrà fornito il risultato. Una dimostrazione che assume un significato ancora più particolare considerando che il Maestro ha quasi 81 anni e che può rappresentare anche uno stimolo per chi pensa che, raggiunta una certa età, sia inevitabile perdere determinate qualità e capacità della vita.

È proprio questa duplice e incredibile capacità a rendere particolarmente singolare l’esibizione di Gianfranco e Michele Borghetti. Una straordinaria coppia di padre e figlio, unita dalla dama ma capace di esprimere due forme diverse di memoria, calcolo e concentrazione, che secondo gli organizzatori avrebbe pochi eguali al mondo, e forse nessuno.

Per questo, perdere l’occasione di assistere a entrambe le prove sarebbe davvero un peccato. Venerdì sera, al Ristorante Conti di Montenero, il pubblico potrà così vedere da vicino due capacità fuori dal comune, appartenenti alla stessa famiglia.

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