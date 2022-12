Borsa di studio per Citi e Frizzi, studenti, sportivi… e vincenti

Alla presenza del vice presidente del Coni Nazionale, la dottoressa Claudia Giordani, del presidente Unvs Francesca Bardelli e parte del Consiglio Unvs, sono seguite le premiazioni dei 12 studenti, con l’intervento dell’olimpionico di scherma Alfredo Rota

Conclusione soddisfacente per la Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno, che da settembre ad oggi ha sostenuto 14 competizioni, di cui 9 internazionali, e tra queste, 6 svolte nei paesi esteri d’Europa. 25 medaglie conquistate tra oro, argento e bronzo e, nei giorni scorsi, si è aggiunta a coronamento di un brillante percorso agonistico, la premiazione di due atleti combattenti del settore giovanile, distintisi entrambi, uno nella categoria maschile e l’altra in quella femminile.

Il cerimoniale si è svolto nei locali dello “Sporting Club di Milano 2”.

In questa cornice di entusiasmo sportivo, è stato consegnato il premio intitolato al campione “Edoardo Mangiarotti”, per il massimo punteggio ottenuto del concorso, assegnato al folgorino Jacopo Citi, che per l’anno scolastico-sportivo 2021/2022, assieme a Emma Ludovica Frizzi, hanno ottenuto la borsa di studio “Con UNVS, Studenti sportivi … studenti vincenti” indetta dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport – UNVS, associazione benemerita riconosciuta dal Coni.

Risultati sportivi ottenuti nella disciplina olimpica del Karate Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) e Wkf (World Karate Federation), per la specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato” e condotta scolastica, sono stati i dati elaborati dalla Commissione Unvs.

