Borse di studio dell’Atletica Libertas Livorno agli atleti meritevoli

Sono stati premiati per la Scuola media primaria delle classi 1ª e 2ª Greta Lorenzini e Celeste Caschili, per la media primaria della 3ª classe Agata Giusti, per le superiori 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classi Arianna Oldani e Giacomo Giovinazzo, per le superiori classe 5ª Margherita Voliani e per il corso universitario Lucrezia Conti e Michela Barotti

Si è svolta nella Sala Cerimonie del Comune di Livorno la quarta edizione dell’iniziativa organizzata dalla Atletica Libertas Unicusano Livorno alla presenza del sindaco Salvetti, della coordinatrice del settore educazione sportiva del Miur, professoressa Chirici, e del delegato provinciale Coni, Giannone.

Alla presenza dei familiari di Leonardo Trainni, Dario Pistolozzi e Andrea Matteucci sono state consegnate otto borse di studio ad altrettanti atleti/studenti che hanno saputo coniugare lo sport con lo studio, entrambi con ottimi risultati.

Sono stati premiati per la Scuola media primaria delle classi 1ª e 2ª Greta Lorenzini e Celeste Caschili, per la media primaria della 3ª classe Agata Giusti, per le superiori 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classi Arianna Oldani e Giacomo Giovinazzo, per le superiori classe 5ª Margherita Voliani e per il corso universitario Lucrezia Conti e Michela Barotti.

Soddisfazione da parte di tutti i presenti per la lodevole iniziativa ma soprattutto il bel ricordo di tre atleti che ci hanno lasciato in maniera prematura, un’iniziativa che vuole sviluppare la coscienza nei giovani dell’importanza dello studio oltre alla pratica sportiva.

Condividi:

Riproduzione riservata ©