Boxe. Chadlia e Alessio fanno volare la Toscana nella Coppa Italia giovanile

Due piccoli grandi prospetti della boxe italiana hanno brillato e portato in alto i colori di Livorno in primis e della Toscana in seconda battuta. Stiamo parlando di due atleti della Spes Fortitude allenati in maniera formidabile da Francesco Boldrini e Marco Santini. La prima è Chadlia Abid, piccola e grintosa combattente di 9 anni che nella categoria “Cangurini” aveva ottenuto il titolo regionale e si era aggiudicata il diritto di partecipare alle finali nazionali della Coppa Italia Giovanile in coppia con il compagno della Boxe Nicchi Arezzo, Brando Nicchi. Finali nazionali che si sono svolte lo scorso weekend a Roseto degli Abruzzi dove la “mosca atomica” Abid ha portato punti preziosi alla causa Toscana arrivando, in coppia con Nicchi, ai piedi del podio dimostrando di avere un’ottima attitudine e una grande grinta da spendere nel mondo del pugilato.

L’altro livornese sotto i riflettori che ha gareggiato per la Toscana è stato Alessio Capobianco, 12 anni, che si è laureato campione italiano nella categoria Allievi assieme al compagno di squadra Michele Pintus del Firenzuola Boxing Team. Alessio si prepara a sbarcare dunque tra gli agonisti con un ottimo biglietto da visita non da sottovalutare.

Gli ottimi risultati degli atleti della Spes Fortitude hanno contribuito a far salire sul podio la Toscana. Congratulazioni a tutti!

