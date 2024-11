Braccio di ferro. Due nuovi atleti senior in casa Tyrsenoi

Grande soddisfazione per la squadra Tyrsenoi, che torna a Livorno con risultati importanti dalla competizione di braccio di ferro “Beginners cup” svoltasi al prestigioso Palazzo Wimmer, a Gardone Riviera. La gara, un appuntamento di rilievo nel calendario sportivo, ha visto una folta partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia, pronti a contendersi i podi nelle diverse categorie.

Sotto la guida del coach Daniele Sircana, i giovani atleti della squadra hanno dimostrato il loro valore, ottenendo piazzamenti significativi. Tra questi spiccano due nuovi ingressi nella categoria senior: Lorenzo Silvestrini e Andrea Kemuel Salerno.

I risultati di punta – Lorenzo Silvestrini ha brillato nella categoria -65 kg, conquistando il primo posto nel braccio sinistro, un risultato straordinario che conferma le sue doti tecniche e la sua determinazione. Non da meno è stato Andrea Kemuel Salerno, che ha raggiunto il terzo gradino del podio nella categoria -80 kg braccio destro, in una gara particolarmente impegnativa data l’elevata competitività e il numero di partecipanti.

Una competizione importante- La gara di Gardone Riviera rappresentava molto più di una semplice sfida agonistica: il podio garantiva l’accesso alla categoria senior, rendendo la competizione ancora più significativa per i partecipanti. I successi ottenuti segnano un passo importante per i Tyrsenoi, che continuano a formare giovani talenti e a consolidare la loro posizione nel panorama nazionale del braccio di ferro.

Coach Sircana si è detto orgoglioso del lavoro svolto dalla squadra: “Abbiamo partecipato con molti nuovi ragazzi e tutti hanno ottenuto buoni piazzamenti, ma i risultati di Lorenzo e Andrea sono davvero speciali. Dimostrano che il loro e il nostro impegno stanno dando i loro frutti”.

Il futuro della squadra – Con questi nuovi ingressi nella categoria senior, i Tyrsenoi si preparano a nuove sfide e a competizioni ancora più prestigiose. L’obiettivo resta quello di continuare a crescere, sia come gruppo che come risultati individuali, portando sempre più in alto il nome di Livorno nel mondo del braccio di ferro.

Un plauso va a tutta la squadra per l’impegno dimostrato e a Lorenzo Silvestrini e ad Andrea Kemuel Salerno, che hanno saputo distinguersi in una competizione così importante e combattuta. Per loro, questo è solo l’inizio di un percorso da senior che promette grandi soddisfazioni.

