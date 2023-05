Braccio di Ferro. Guidelli del Tyrsenoi è oro nel Campionato Sud Italia

Nonostante la fatica per il viaggio l’atleta Jonathan Guidelli conquista l’oro nella categoria Master classe 85 kg destro sbaragliando tutti gli avversari in una dimostrazione di tecnica ed esplosività

Un nuovo appuntamento per i guerrieri livornesi del braccio di ferro del Tyrsenoi. Nell’antica città etrusca di Nocera Inferiore in provincia di Salerno, teatro di celebri battaglie, sabato 29 aprile ha avuto luogo la 15ª edizione del Campionato Sud Italia di braccio di ferro.

E come ad onorare questa antica tradizione un pugno di atleti Tyrsenoi guidati dal coach Daniele Sircana hanno raggiunto la sede della competizione, dopo una lunga trasferta durata 6 ore.

Nonostante la fatica per il viaggio l’atleta Jonathan Guidelli conquista l’oro nella categoria Master classe 85 kg destro sbaragliando tutti gli avversari in una dimostrazione di tecnica ed esplosività. Il risultato conferma un trend positivo per questo esperto atleta che continua a superare se stesso anche dopo i 40 anni di età grazie alla profonda dedizione e perseveranza.

Notevole anche la prestazione degli altri atleti livornesi, tuttavia insufficiente per il raggiungimento del podio.

Sircana e Guidelli hanno inoltre presieduto la competizione in veste di arbitri ufficiali S.B.F.I (Sezione Braccio di Ferro Italia) supervisionando molti degli incontri svolti.

“E stato un lungo viaggio per gli atleti – ha commentato coach Sircana – ma uniti nella passione comune per questo bellissimo sport nessuna distanza è troppo grande”.

Questo evento dimostra ancora una volta come l’amore per il Braccio di Ferro non conosca confini geografici o di età. Gli atleti livornesi torneranno ad allenarsi nella sede livornese in vista delle prossime competizioni.

