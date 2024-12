Braccio di ferro, i labronici del Tyrsenoi conquistano la Coppa Italia

La squadra livornese di braccio di ferro Tyrsenoi, capitanata dal grande coach Daniele Sircana, ha chiuso l’anno con una straordinaria performance alla Coppa Italia, svoltasi nella suggestiva Villa Alba di Gardone Riviera. Un evento che ha visto protagonisti numerosi atleti della squadra, che si sono distinti con un’importante serie di podi, confermando la qualità e la preparazione del gruppo. La competizione, di grande prestigio, ha visto gli atleti dare il massimo, facendo parlare di sé tra tutte le altre squadre italiane.

Questa gara era molto importante in quanto dedicata alla memoria del compagno di squadra Stefano Cristoiu purtroppo deceduto durante un gesto eroico nel tentativo di salvare un ragazzo che stava affogando nelle acque del Brenta. Sircana era molto legato a Stefano e non sarebbe mancato per niente al mondo.

Dario Galeani: una grande impresa – Tra le note più brillanti della gara c’è senza dubbio il nome di Dario Galeani, il livornese doc che ha affrontato questa gara con grande determinazione. Nonostante le difficoltà , Dario ha saputo prepararsi al meglio, dimostrando un grande spirito di sacrificio. Il risultato finale è stato un magnifico terzo posto nella categoria -100kg esordienti con il braccio sinistro. Un risultato che lo consacra tra i protagonisti più promettenti della squadra livornese.

Jonathan Guidelli: il cuore di un campione – Non da meno è stato Jonathan Guidelli, che ha ottenuto un eccellente secondo posto nella categoria -80kg master con il braccio destro. Un risultato che, oltre al podio, ha visto Jonathan affrontare un incontro memorabile, contro il campione Matteo Libonati. Un incontro durato molto tempo, massacrante, che ha messo alla prova la resistenza e la tecnica di Guidelli, il quale ha dimostrato di possedere qualità atletiche straordinarie. Questo confronto, che ha visto l’atleta cedere solo al termine di una battaglia estenuante, ha senza dubbio valorizzato il suo percorso.

Roberto Tognetti: il veterano che non delude mai – Altro atleta che ha brillato è stato il grande Roberto Tognetti, il cui nome è ormai sinonimo di vittoria. Tognetti ha conquistato il primo posto nella categoria -90kg master con il braccio sinistro, mentre ha ottenuto un ottimo secondo posto con il braccio destro. Un atleta che, con la sua esperienza, continua a portare grandi soddisfazioni alla squadra.

Luca Taglioli e Lorenzo Silvestrini: giovani promesse in ascesa – Non sono mancati anche altri podi tra gli esordienti. Luca Taglioli ha conquistato il terzo posto nella categoria -75kg con il braccio sinistro, dopo aver disputato numerosi incontri in maniera ottimale. La sua costanza e determinazione sono stati determinanti per questo successo. Anche Lorenzo Silvestrini ha portato a casa un importante secondo posto, sebbene l’ultima gara avesse visto il primo posto. Tuttavia, questo piazzamento non intacca affatto il valore del suo percorso: la sua crescita è inarrestabile e la strada per lui è sicuramente promettente.

Gabriele Rubini: un grande debutto con la squadra – Infine, non possiamo non sottolineare l’impresa di Gabriele Rubini, che ha ottenuto un prestigioso podio nella categoria +75kg Juniores con il braccio sinistro. Per Gabriele, questa è stata la prima gara con la squadra, e il risultato non potrebbe essere più che positivo. In un contesto altamente competitivo, con il campione Guglielmo Ighina, vicecampione mondiale juniores, Rubini ha dimostrato grandi qualità, confermando la sua presenza come una delle future stelle della squadra.

Le parole del coach Daniele Sircana – Un coach soddisfatto e orgoglioso del suo gruppo, Daniele Sircana, ha commentato così la gara: “Questa Coppa Italia è stata una chiusura perfetta per un anno che ci ha visto crescere e migliorare costantemente. I ragazzi hanno dato il massimo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. È una grande soddisfazione vedere i nostri atleti conquistare tanti podi e dimostrare di essere all’altezza delle sfide più difficili. La preparazione è stata intensa, ma i risultati ci ripagano di tutti gli sforzi. La strada è lunga, ma il futuro è sicuramente luminoso per la squadra Tyrsenoi”.

Concludendo, la trasferta a Gardone Riviera ha visto i Tyrsenoi di Livorno chiudere in bellezza il 2024, con un’esplosione di talento e determinazione che ha reso onore alla squadra e alla città di Livorno. Una squadra che, a dispetto della giovane età di alcuni atleti, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per fare ancora molta strada nel mondo del braccio di ferro.

