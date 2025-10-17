Braccio di ferro. I Tyrsenoi brillano a Ruscania: una gara indimenticabile

Guidati dal coach Daniele Sircana, gli atleti livornesi brillano al Teatro Rivellino di Tuscania: oro per Tognetti, dominio di Moretto, esordio vincente per Bellina e ottime prove per i giovani del team

L’11 ottobre 2025, al Teatro Rivellino di Tuscania, si è svolta una spettacolare gara di braccio di ferro che ha visto protagonisti gli atleti dei data-start=”223″ data-end=”237″>Tyrsenoi di Livorno. La squadra, guidata dal coach Daniele Sircana, ha dimostrato ancora una volta determinazione, tecnica e spirito di gruppo, portando a casa risultati eccellenti.

Come sempre in grande forma, Roberto Tognetti non ha deluso le aspettative. Scendendo di categoria a 90 kg, ha affrontato la durissima classe -90 Master di sinistro, mettendo in riga atleti di altissimo livello e conquistando un meritatissimo primo posto. Con il braccio destro, invece, ha ottenuto un ottimo secondo posto, confermando ancora una volta la sua costanza e la sua esperienza sul tavolo.

Anche la nostra Federica Moretto, ormai una certezza assoluta del team, ha dominato la sua categoria. Con la solita grinta e una tecnica impeccabile, ha vinto quasi in scioltezza, mostrando la maturità di un’atleta completa e sempre più difficile da battere. Il suo percorso di crescita continua a essere un esempio per tutti i compagni di squadra.

La rivelazione della giornata è stata senza dubbio il giovane Gabriel Bellina, che alla sua prima gara ha stupito tutti conquistando la categoria 80 kg Esordienti con una facilità disarmante. Un vero talento racchiuso in un giovane ragazzo. I Tyrsenoi vedono in lui una promessa del braccio di ferro italiano e non vedono l’ora di seguirlo nei prossimi impegni.

Tra gli esordienti si sono distinti anche Alessandro Urso, Matteo Santerini, Irmia Iulian e Michael Coli (quarto qualificato), che hanno ottenuto ottimi incontri e mostrato un buon potenziale. Esperienze come questa sono fondamentali per crescere e consolidarsi nel mondo del braccio di ferro competitivo.

Il coach Daniele Sircana ha poi dato spettacolo nella categoria +110 Senior, dove, nonostante i 10 kg in meno rispetto agli avversari, è riuscito ad ottenere una grandissima prestazione. I sorteggi non sono stati favorevoli per lui mettendoli davanti fin dal primo incontro nomi in altissimo rilievo nazionale, vince bene i primi incontri arrivando all’accesso alla finale dove incontra Oleg Milyan, atleta di origine Ucraina che poi diverrà il campione assoluto della gara, con il quale ha fatto l’incontro più combattuto di tutta la competizione. Ormai stremato perde l’incontro successivo con uno degli atleti che aveva vinto in qualificazione ottenendo così un terzo posto ma dimostrando ancora una volta la sua straordinaria determinazione e competenza. Alle porte dei 50 anni e con 33 anni di gare senior sulle spalle ha deciso che questa gara rappresentava per lui la sua ultima partecipazione nelle categorie Senior, un’uscita di scena degna di un grande campione che continuerà comunque la sua lunga carriera nelle categorie Gran Master più adatte alla sua età.

La gara si è svolta in un clima di grande professionalità grazie allo staff arbitrale capeggiato dal corpo arbitri mondiale Katia Cructti seguita da molti altri tra i quali i due Tyrsenoi Jonathan Guidelli e Silviu Gheorghita, che hanno garantito correttezza, precisione e competenza in ogni fase della competizione.

Al termine della manifestazione, il coach Sircana si è detto estremamente soddisfatto: “Sono orgoglioso di tutti i miei ragazzi. Ognuno di loro ha dato il massimo, mostrando impegno e passione. Il gruppo sta crescendo in modo incredibile e i risultati ne sono la prova. Non potevo chiedere di meglio”.

