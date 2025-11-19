Braccio di ferro, i Tyrsenoi brillano a Villa Fenaroli

Podi, debutti sorprendenti e grande spirito di squadra: il team livornese brilla alla competizione nazionale di Villa Fenaroli. Dalla Beginners alla Juniores Cup, i Tyrsenoi centrano risultati importanti e confermano una crescita costante

Un fine settimana ricco di soddisfazioni per il team livornese di braccio di ferro Tyrsenoi, impegnato il 15 e 16 novembre a Villa Fenaroli (Brescia) per la Beginners & Juniores Armwrestling Cup, manifestazione che riunisce le categorie esordienti e juniores a livello nazionale. Due giorni di intensa competizione, tra tecnica, forza e spirito di squadra, nei quali la squadra guidata da Daniele Sircana ha saputo mettersi in evidenza.

A rappresentare i colori livornesi non solo gli atleti ma anche due figure chiave della società: lo stesso Daniele Sircana, coach della squadra, e l’atleta Jonathan Guidelli, entrambi impegnati anche nel ruolo di arbitri durante la manifestazione.

Nonostante un livello molto alto, tutti i giovani Tyrsenoi sono riusciti a vincere diversi tiri, scalare le classifiche e mostrare una crescita evidente. Di seguito i principali risultati ottenuti.

I risultati

Cristian Giannotta – 1º posto, 110 kg esordienti (braccio destro)

Esordio da incorniciare per Giannotta, alla sua prima gara in assoluto. Con una prestazione solida e determinata conquista il gradino più alto del podio nella categoria 110 kg, sorprendendo pubblico e avversari.

Cristian Ferrari – 2º posto, 100 kg esordienti (braccio destro)

Debutto di spessore anche per Ferrari, che pur essendo circa 10 kg più leggero degli avversari riesce a conquistare un meritatissimo secondo posto grazie a tecnica e grande determinazione.

data-start=”1645″ data-end=”1886″>Gabriel Bellina – 2º posto, -80 kg (braccio destro)

In una delle categorie più affollate e competitive della competizione, Bellina chiude al secondo posto confermando tutto il suo potenziale e mostrando un lavoro impeccabile al tavolo.

Matteo Guidi – 4º posto, -100 kg (braccio sinistro)

Categoria impegnativa e molto tecnica: Guidi riesce comunque a conquistare il quarto posto grazie a tenacia e buona gestione dei match.

Matteo Forconi – 2º posto destro e sinistro, Youth -70 kg (Juniores Cup)

Alla Juniores Cup, Forconi brilla con un doppio secondo posto, sia con il braccio destro che con il sinistro, nella categoria youth -70 kg. Una conferma della sua crescita e della disciplina che sta maturando sul piano agonistico.

Oltre agli atleti citati, tutti i membri dei Tyrsenoi hanno portato a casa risultati positivi, conquistando tiri importanti e mettendosi in luce nelle rispettive categorie. La squadra si è mostrata compatta, motivata e tecnicamente in costante miglioramento.

Le parole del coach Daniele Sircana – “Sono davvero orgoglioso dei ragazzi – commenta il coach Sircana –. Hanno messo sul tavolo forza, impegno e spirito di squadra. Molti di loro erano alla prima esperienza e hanno affrontato la competizione con una maturità sorprendente. Questo è solo l’inizio: continueremo a lavorare per crescere ancora e farci valere in ogni gara”.

Un weekend dunque significativo per i Tyrsenoi, che confermano un percorso di crescita continua e un gruppo sempre più competitivo a livello nazionale.

