Braccio di Ferro. I Tyrsenoi brillano al campionato Nazionale a Venezia

Marcon: Oro per Galeani , Baronti, Tognetti, Guidelli e Moretto- Il 14 e 15 giugno 2025, si è svolta a Venezia Marcon una delle competizioni nazionali più importanti del calendario italiano SBFI di braccio di ferro, con la partecipazione di numerose squadre provenienti da tutto il Paese. Grande l’impegno del presidente Rizza a rendere impeccabile la competizione soprattutto supportato dai membri del direttivo Tomas De Marchi , Katia Crucitti e Denis Tognana, questa volta investiti della carica di delegati in loco.

Tra le squadre partecipanti, i Tyrsenoi di Livorno si sono distinti per le eccellenti prestazioni, portando a casa risultati prestigiosi e imponendosi tra le squadre protagoniste dell’evento.

Giorno 1 – 14 giugno: Esordienti in evidenza

La prima giornata è stata interamente dedicata agli esordienti, e i Tyrsenoi hanno saputo imporsi con atleti di grande valore. Dario Galeani Livornese DOC dopo solo n anno di allenamenti con la squadra è riuscito a conquistare il gradino più alto del podio nella categoria -100kg con il braccio sinistro, dimostrando carattere, forza e grande maturità agonistica nonostante la giovane esperienza. Una vittoria netta che lo pone tra i talenti più promettenti del 2025.

Samuele Pecchioli ha raggiunto un prestigioso secondo posto nella -85kg sinistro, con una gara di altissimo livello che lo ha visto protagonista di scontri combattuti e vittorie meritate, con pochi ritocchi tecnici si toglierà grandi soddisfazioni.

Stefano Grazzini ha ottenuto un ottimo terzo posto nella -80kg sinistro, un risultato importante che testimonia la sua crescita e il suo potenziale nel proseguire questo percorso sportivo.

Da segnalare anche Andrea Salerno, che in una categoria molto numerosa (oltre 40 partecipanti) è riuscito a raggiungere la quarta posizione con il braccio destro. Un buon risultato che lo proietta tra gli atleti da tenere d’occhio per il futuro.

Gli altri esordienti dei Tyrsenoi hanno comunque ben figurato, riuscendo a vincere diversi incontri e dimostrando carattere, voglia di migliorarsi e grande spirito di squadra.

Giorno 2 – 15 giugno: Senior, Master, Youth e Juniores sul podio

La seconda giornata ha visto protagonisti gli atleti delle categorie Senior, Master, Youth e Juniores, dove i nostri atleti hanno confermato tutto il loro valore, raccogliendo medaglie e ottime posizioni al punto da rendere i Tyrsenoi la squadra più forte d’Italia nelle categorie master e addirittura rendendoli la squadra più medagliata delle due giornate di gara.

Roberto Tognetti si aggiudica il primo posto con entrambe le braccia nella categoria 100kg Master +40, un importantissimo risultato visto che è entrato nella squadra da poco più di un anno ma ci dedica veramente anima e cuore.

Jonathan Guidelli, veterano della squadra e punto di riferimento, ha conquistato un oro nella -80kg di sinistro e un bronzo con il destro, confermandosi una certezza assoluta per la squadra livornese.

Claudio Baronti altro livornese DOC non deludi mai e dopo un anno di stop agonistico torna e conquista subito il primo posto nella categoria Gran Master +50 anni over 90kg di sinistro, portando a casa un altro importante oro per i Tyrsenoi e confermando la forza e la profondità della squadra.

Imponente anche la gara di Federica Moretto, autentica trascinatrice della squadra, che ha conquistato:

Oro nella Senior -80kg di destro

Bronzo nella Senior -80kg di sinistro

Oro nella Master -80kg di destro

Argento nella Master -80kg di sinistro

Federica ha dimostrato ancora una volta di essere tra le migliori atlete italiane, capace di eccellere in ogni categoria in cui ha gareggiato.

Rimanendo nelle categorie più importanti e difficoltose ovvero le senior, Gabriele Rossi, stupisce tutti e al debutto nei Senior, ottiene un secondo posto nella -65kg di sinistro e un quarto posto con il destro, mettendo subito in mostra talento e determinazione.

Adriano Bertini ha ottenuto un ottimo terzo posto nella Youth -90kg di destro e un buon quarto posto di sinistro, dimostrando grande grinta e capacità di crescita.

Gabriele Raimi ha chiuso con un secondo posto nella Youth +90kg, confermando i suoi progressi costanti, ma con ancora margini di miglioramento.

Luigi Luisi, alla sua prima esperienza in gara, ha conquistato uno splendido terzo posto nella -80kg Gran Master, un risultato che dimostra come nei Tyrsenoi anche i nuovi arrivati riescano subito a fare la differenza. Conclusione Grazie ai numerosi ori conquistati, in particolare nelle categorie Master, i Tyrsenoi di Livorno sono stati la squadra più vincente del Campionato Nazionale di Venezia Marcon 2025 in queste classi di gara. Un risultato che conferma la qualità degli atleti e la solidità del progetto sportivo portato avanti dalla squadra e dal coach Sircana, capace di crescere sia nei giovani talenti che di consolidarsi con i veterani.

I Tyrsenoi continuano a dimostrare passione, determinazione e spirito di squadra, diventando un vero punto di riferimento per il braccio di ferro italiano.

