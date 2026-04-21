Braccio di ferro, i Tyrsenoi si fanno valere al Campionato Sud Italia

Nonostante una partecipazione ridotta, la squadra livornese torna a casa con risultati di rilievo grazie alle prestazioni di Tognetti. Presente anche Guidelli in veste di arbitro, mentre Sircana sottolinea lo spirito e la crescita del gruppo

Clima sereno ma allo stesso tempo competitivo al XVIII Campionato Sud Italia di braccio di ferro, dove i Tyrsenoi di Livorno si sono presentati con una formazione non numerosa, ma animata dalla consueta voglia di mettersi in gioco e ben figurare.

La squadra amaranto non ha portato molti atleti, ma ha saputo compensare con la qualità. A guidare la spedizione è stato ancora una volta Roberto Tognetti, punto di riferimento del gruppo, che ha confermato solidità e continuità di rendimento. Per lui un prestigioso secondo posto nel braccio destro categoria master +90 kg e un terzo posto nel braccio sinistro nella stessa categoria, risultati che testimoniano esperienza, tecnica e grande competitività.

Da segnalare anche la presenza di Jonathan Guidelli nel ruolo di arbitro, protagonista di una direzione sempre attenta e professionale, contribuendo al corretto svolgimento dell’intera manifestazione.

Nonostante i numeri contenuti, il bilancio finale resta positivo per i Tyrsenoi. A evidenziarlo è anche il coach Daniele Sircana, che ha espresso soddisfazione per quanto mostrato in pedana:

data-end=”1435″ />“Non eravamo in tanti, è vero, ma chi è sceso in pedana ha dato tutto. Roberto si conferma una certezza e un esempio per la squadra. Torniamo a casa con medaglie importanti e con la consapevolezza di poter crescere ancora”.

Un segnale chiaro: i Tyrsenoi di Livorno, anche a ranghi ridotti, riescono comunque a farsi rispettare.

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