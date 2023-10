Braccio di ferro. Pioggia di medaglie per i Tyrsenoi al campionato italiano

Centinaia di atleti da ogni parte d’Italia hanno inondato il centro congressi di Brescia confrontandosi al tavolo senza esclusione di colpi per tutto il fine settimana. Gli atleti livornesi del Tyrsenoi in maglia blu capitanati dal coach Sircana hanno dato prova di grande spirito competitivo e coesione, collezionando buoni risultati

Nuovo memorabile weekend per gli atleti toscani del braccio di ferro. Tra sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre si è svolta la ventisettesima edizione del campionato italiano, la più prestigiosa competizione italiana per questo sport.

Centinaia di atleti da ogni parte d’Italia hanno inondato il centro congressi di Brescia confrontandosi al tavolo senza esclusione di colpi per tutto il fine settimana. Gli atleti livornesi del Tyrsenoi in maglia blu capitanati dal coach Sircana hanno dato prova di grande spirito competitivo e coesione, collezionando buoni risultati.

Nella categoria Senior +110kg Paolo Dini ottiene un eccellente secondo posto dopo aver fatto incontri davvero molto duri.

Grandissima la prestazione di Gianluca Caravelli che a soli 18 anni decide di mettersi in gioco con i professionisti nelle categorie senior e ottiene un meritatissimo doppio bronzo rispettivamente nelle categorie senior 70 kg destro e 65 kg sinistro esibendo grande determinazione al tavolo e dimostrando di aver migliorato fortemente i propri punti deboli. Ricordiamo che le categorie Senior sono le più difficili.

Ottimi risultati nelle categorie Juniores. Matteo Nannini domina la classe 80 kg di sinistro sbaragliando tutti gli avversari aggiudicandosi l’oro. Le caratteristiche fisiche e la giovane età di Matteo suggeriscono un grande potenziale in questo sport.

Lo stesso vale per Dennys Catastini che ottiene il secondo posto nella categoria juniores 75 kg destro per un soffio sfiora l’oro con un po’ di esperienza in più ed il giusto lavoro tecnico pure lui farà grandi cose.

Un altro oro si unisce alla collezione del grande Claudio Baronti nella 100kg Sinistro Master oltre 40 anni ormai è una certerzza. L’esplosivo Jonathan Guidelli nella categoria Master oltre 40 anni classe 80 kg destro conquista l’argento cedendo solo in finale contro il campione mondiale Marco Gioco Placido. Buona anche la prestazione del compagno di squadra Vincenzo Petese che ottiene il terzo posto nella stessa categoria.

Finalmente è oro pure per il veterano della squadra Simone Carnieri che raggiunge il gradino più alto del podio nella categoria 80kg Gran Master oltre 50 anni braccio sinistro ed il compagno Stefano Badii conquista l’argento di sinistro ed il bronzo di destro nella stessa categoria.

“La grande affluenza all’evento ed il livello crescente delle categorie esordienti e juniores, testimoniano la grande popolarità che questo sport sta acquistando tra i giovani, che vedono nel braccio di ferro un’opportunità di coesione, fitness e sana competizione. Mi auguro che questa tendenza continui e che la disciplina del braccio di ferro trovi finalmente il proprio posto tra gli sport più popolari”, questo l’auspicio del coach Sircana che aggiunge: “Noi per il primo anno ci troviamo in squadra molti ragazzi di 18 anni davvero molto promettenti che saranno il futuro dei Tyrsenoi, in fondo lo trovo giusto io iniziai che ne avevo 16”.

Gli atleti Livornesi riprenderanno la preparazione nella sede di Stagno in vista delle prossime competizioni.

Condividi: