Braccio di ferro. Sircana a 50 anni torna tra i big nazionali ed I Tyrsenoi sono nuovamente il team più forte d’Italia

Dagli esordienti ai veterani, passando per giovani promesse e campioni affermati: i Tyrsenoi firmano un weekend indimenticabile e si laureano nuovamente miglior squadra italiana di braccio di ferro

Un weekend da incorniciare per la squadra di braccio di ferro I Tyrsenoi Livorno, protagonista assoluta ai Campionati Italiani 2026 disputati il 6 e 7 giugno presso il Teatro Mucchetti di Brescia. Una location perfetta per questo genere di gare frutto di un grande sforzo organizzativo da parte del presidente Claudio Rizza. Ottimo pure il team arbitrale intrnazionale organizzato e diretto dalla Capo arbitri mondiale Katia Crucitti.

La manifestazione si è aperta SABATO 6 giugno con le categorie Beginners, dedicate agli atleti alle prime esperienze agonistiche. Fin da subito i Tyrsenoi hanno dimostrato di poter contare su un vivaio di assoluto valore.

A mettersi in evidenza è stato Cristian Ferrari, autore di una prestazione eccezionale che gli è valsa il primo posto nella categoria Esordienti 100 kg al braccio destro, risultato che gli spalanca immediatamente le porte della categoria Senior. Ottimo esordio anche per Mattia Bolognino che, alla sua prima gara in assoluto, ha conquistato uno splendido terzo posto nella categoria Esordienti 85 kg al braccio sinistro.

Tra le donne ha brillato Sara Runza che, al suo primo Campionato Italiano, è riuscita a conquistare il titolo Beginners -70 kg al sinistro e un terzo posto al destro. Come se non bastasse, ha saputo mettersi in luce anche tra le Senior conquistando due prestigiosi secondi posti nella categoria 65 kg sia al destro che al sinistro.

Grande soddisfazione anche per Gabriel Bellina, che ha raggiunto il gradino più alto del podio conquistando il titolo italiano Beginners 80 kg al braccio destro in una categoria numerosissima.

La giornata di DOMENICA 7 giugno è stata dedicata alle categorie Master(+40 anni), Grand Master(+50 anni), Senior, sub-Juniores, Juniores, Youth e Femminili, e i Tyrsenoi hanno continuato a raccogliere risultati di assoluto prestigio.

Grande prestazione per Jonathan Guidelli, semplicemente imprendibile nella categoria Master 80 kg. L’atleta ha letteralmente spazzato via la concorrenza conquistando il titolo italiano sia col braccio destro che col braccio sinistro, firmando una prestigiosa doppietta che lo ha reso uno dei protagonisti assoluti della scena master davanti ad atleti molto forti.

Continua a stupire il labronico Claudio Baronti che, anno dopo anno, riesce a confermarsi ai vertici nazionali della categoria Gran Master. Ancora una volta è rimasto imbattuto conquistando il titolo Grand Master +100 kg al braccio sinistro pur essendo molto più leggero dei suoi avversari, ma Claudio è un atleta che ama le sfide.

Ottimo anche il percorso dell’altro labronico doc Simone Carnieri, che ha conquistato il secondo posto Grand Master 70 kg al sinistro e il terzo posto al destro.

Luigi Luisi riesce a classificarsi secondo di destro e terzo di sinistro nella categoria Gran Master 80kg

Non ha tradito le aspettative Roberto Tognetti, ormai una vera e propria garanzia per i colori dei Tyrsenoi. Con esperienza e determinazione ha conquistato il titolo italiano Master -100 kg al braccio sinistro, aggiungendo anche uno splendido secondo posto nella categoria Master -90 kg al destro.

Prima esperienza nazionale positiva anche per Luigi Iuorio, che è riuscito subito a salire sul podio conquistando il terzo posto Master 100 kg al sinistro pure pesando solo 90kg.

Emozioni speciali sono arrivate dal giovanissimo Antonio Iuorio Figlio di Luigi che, a soli 10 anni e pesando solo 42kg, ha affrontato il suo primo Campionato Italiano conquistando un terzo posto col sinistro e un secondo posto col destro nella categoria Speranze 55 kg.

Ancora una volta straordinaria Federica Moretto, capace di confermarsi ai vertici nazionali. Nella categoria Master 80 kg ha conquistato l’oro al destro e l’argento al sinistro, mentre tra le Senior ha aggiunto un argento al destro e un bronzo al sinistro.

Tra i giovani merita una menzione speciale Matteo Nannini che ha sfiorato il podio ottenendo un eccellente quarto posto nella categoria Youth 80 kg al destro.

Si sono fatti valere con grande impegno anche Giacomo Magni (quarto posto esordienti) Matteo Forconi, Stefano Grazzini, Giulio Grazzini, Giacomo Carli, Davide Ferrari e Daniele Nannini.

Prosegue inoltre il percorso di crescita nelle categorie Senior per Andrea Salerno e Marco Gianfranceschi che, nelle difficili categorie 75 kg e 80 kg, sono riusciti a conquistare importanti vittorie parziali e a maturare ulteriore esperienza ai massimi livelli nazionali.

Tra gli atleti che hanno dimostrato grande determinazione merita una menzione anche Dario Galeani, alla sua seconda partecipazione a un Campionato Italiano e alla sua prima esperienza assoluta nella categoria Senior. Impegnato nella combattutissima categoria 110 kg Senior, ha affrontato avversari di alto livello dando vita a incontri intensi e combattuti. Pur non riuscendo a conquistare un piazzamento, Galeani ha dimostrato di possedere una notevole forza e un grande spirito agonistico. La tecnica rappresenta ancora un aspetto su cui lavorare e crescere, ma il potenziale mostrato lascia intravedere prospettive molto interessanti e la possibilità di raggiungere traguardi importanti negli anni a venire.

Per ultime sono rimaste le categorie SENIOR il fiore all’occhiello della federazione,le categorie dove si affrontano gli atleti più forti, I Big.

I Tyrsenoi schierano subito un autentico campione: Gabriele Rossi, che in una categoria molto numerosa e dura riesce a laurearsi Campione Italiano Senior 65 kg al sinistro e Vice Campione Italiano al destro. Una prestazione di altissimo livello per un atleta così giovane.

Il momento più emozionante dell’intero Campionato però è arrivato grazie al coach Daniele Sircana:

Per tutto il weekend ha svolto contemporaneamente il ruolo di allenatore, punto di riferimento per gli atleti e arbitro della competizione. Nonostante gli impegni, è riuscito a partecipare nella categoria Grand Master 100 kg destro conquistanto il titolo nazionale che gli serviva per l’accesso ai mondiali che si svolgeranno ad Ottobre in India. Questo era l’obbiettivo che si era posto quest’anno ma quando ormai la sua giornata agonistica sembrava conclusa, è arrivata una decisione inattesa anche per lui stesso: all’ultimo momento, sentendosi ancora decisamente bene, ha scelto di provare a partecipare anche nella categoria 100kg Senior ,la categoria dei “professionisti”,una categoria che Sircana conosce molto bene.

Quello che è successo dopo resterà nella memoria di tutti i presenti. Il coach Daniele Sircana ha affrontato uno dopo l’altro avversari di altissimo livello da prima quasi “timidamente” e poi prendendo sempre più convinzione in se stesso riuscendo a conquistare anche il primo posto nella categoria Senior, laureandosi per la DODICESIMA volta Campione Italiano.

Al termine dell’ultimo incontro che ha decretato la vittoria della categoria, visibilmente commosso, è stato accolto dall’abbraccio caloroso dei suoi atleti, a loro volta emozionati per l’impresa del proprio coach.Un momento impossibile da descriversi ai non presenti.

A fine manifestazione Daniele Sircana ha dichiarato:

«Questo nazionale è stato qualcosa di speciale. Non contano solo le medaglie, ma il percorso che ci ha portato fin qui. Ho visto esordienti affrontare la loro prima gara senza paura, giovani crescere incontro dopo incontro e veterani confermarsi ancora una volta ai massimi livelli. Sono orgoglioso di ogni singolo atleta che ha indossato la maglia dei Tyrsenoi. Il nostro vero successo è la squadra che siamo diventati. Torniamo a casa con tante medaglie, ma soprattutto con ricordi che porteremo nel cuore per sempre.»

I Campionati Italiani 2026 si chiudono così con un bilancio straordinario per i Tyrsenoi Livorno, protagonisti di una delle migliori trasferte della loro storia, tra titoli italiani, podi, nuove promesse e la conferma di una squadra capace di unire agonismo, passione e spirito di famiglia. Una volta analizzati I conteggi dei risultati è giunto il comunicato della federazione che ha decretato i Tyrsenoi di nuovo IL TEAM PIU’ FORTE D’ITALIA, capace di distinguersi non solo per il numero di medaglie conquistate, ma anche per la qualità dei propri atleti e per la solidità di un gruppo costruito negli anni con sacrificio, competenza e passione.

Adesso riprenderanno gli allenamenti al club per le prossime competizioni mentre il coach Sircana ha già la mente proiettata al mondiale 2026 in India.

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