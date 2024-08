Braccio di ferro. Sircana vince il Trofeo del Mediterraneo e si conferma vicecampione Assoluto

Si è disputato a Reggio Calabria il sedicesimo Trofeo del Mediterraneo, prestigioso contest internazionale di braccio di ferro. Sabato ha partecipato alla categoria Senior 110kg destro e dopo alcuni duri incontri è riuscito a portare l’oro a casa davanti ad un promettentissimo Vincenzo Pipitone. Successivamente il leader dei Tyrsenoi ha partecipato pure all’assoluto dove si sono scontrati tutti i campioni della manifestazioni. Qui, in finale, l'atleta labronico è riuscito a mettersi al collo un argento contro Gabriele Giurdanella

Sabato 3 agosto si è disputato a Reggio Calabria il sedicesimo Trofeo del Mediterraneo, prestigioso contest internazionale di braccio di ferro. Grande organizzazione da parte del referente regionale Emilio Tommaselli supportato dalla moglie Giusy ed impeccabile l’operato dello staff federale capitanato dal presidente Claudio Rizza e dal capo arbitri Mondiale Katia Crucitti.

Il coach dei Tyrsenoi Daniele Sircana ha preso parte alla manifestazione prima come arbitro delle categorie di livello inferiore e successivamente è sceso in campo con i professionisti (senior) presenti. L’atleta labronico nonostante le sue 48 primavere ed i vari acciacchi continua a preferire il confronto con gli atleti di Elite riuscendo comunque a dire la sua. “Negli anni i problemi che ho avuto alla mano mi hanno in qualche modo spinto ad utilizzare altre strategie e tecniche – ha commentato Sircana a QuiLivorno.it – quindi in pratica ne ho quasi ottenuto un beneficio, e ciò mi premette ancora di mettermi in gioco con i ragazzi giovani, anche se i giorni successivi naturalmente sono pieno di dolori (sorride, ndr)”.

Sabato ha partecipato alla categoria Senior 110kg destro e dopo alcuni duri incontri è riuscito a portare l’oro a casa davanti ad un promettentissimo Vincenzo Pipitone. Sale sul podio con in mano la foto di Stefano Cristoiu amico e campione della sua squadra da poco scomparso mentre provava a salvare un ragazzo in difficoltà sul Brenta.

Successivamente il leader dei Tyrsenoi ha partecipato pure all’assoluto dove si sono scontrati tutti i campioni della manifestazioni, molti i match importanti fino ad arrivare alla finale che ha visto scontrarsi sulla vetta della classifica i due big della serata Gabriele Giurdanella, atleta Siciliano di grande valore internazionale classe ’97 ed il nostro Daniele Sircana. Attimi di tensione nel posizionamento pre-match per i due esperti e successivamente il “ready Go!” a favore dell’atleta Siciliano.

“Gabriele è uno degli atleti italiani più quotati del momento – ha concluso Sircana – e mi considero onorato di aver potuto confrontarmi con lui in una finale assoluta alla mia età, questo mi rende molto felice”.

Sircana non si ferma e già da sabato riprenderà gli allenamenti col suo team.

