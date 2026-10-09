Braccio di ferro. Tyrsenoi Livorno, grande prova a Pesaro Urbino

Una nuova trasferta ricca di soddisfazioni per i Tyrsenoi di Livorno, impegnati sabato 3 ottobre 2026 a Pesaro Urbino in una giornata di gara che ha regalato risultati importanti e numerosi piazzamenti sul podio

Una nuova trasferta ricca di soddisfazioni per i Tyrsenoi di Livorno, impegnati sabato 3 ottobre 2026 a Pesaro Urbino in una giornata di gara che ha regalato risultati importanti e numerosi piazzamenti sul podio. La squadra toscana ha affrontato la competizione con il consueto spirito combattivo, mettendo in mostra il lavoro svolto durante gli allenamenti e confermando la crescita del gruppo.

A seguire gli atleti gli atleti in gara il veterano Jonathan Guidelli, presente in questa occasione in veste di arbitro e supervisore della squadra aiutato dall’esperto Roberto Tognetti. La loro esperienza ha rappresentato un prezioso punto di riferimento per gli atleti durante tutta la competizione.

Esordio da applausi per Mattia Petroni e Camilla Bertolini – La coppia si allena con la squadra solo da questa estate, I due atleti si sono sempre dimostrati molto decisi e costanti fin dal primo giorno fino appunto alla loro prima competizione avvenuta sabato 3 Settembre:

Mattia Petroni alla sua primissima esperienza agonistica riesce a conquistare un ottimo terzo posto nella categoria 100 kg Esordienti braccio destro, una categoria non facile nella quale l’atleta toscano ha dovuto mettere il Massimo impegno con questo ottimo risultato. Ancora diversi ritocchi tecnici da fare ma le premesse sono ottime. Categoria meno affollata per la compagna Camilla ma comunque molto dura soprattutto perchè categoria Senior +70kg. Anche nel suo caso l’impegno è stato Massimo ed ha ottenuto il secondo posto sia col braccio destro che col sinistro.

Da sottolineare anche la partecipazione di altri ragazzi dei Tyrsenoi nelle categorie Esordienti. Pur non essendo riusciti a conquistare un piazzamento sul podio, hanno saputo mettersi in evidenza durante la competizione, riuscendo a vincere alcuni tiri e mostrando sul tavolo i progressi fatti durante gli allenamenti. Una partecipazione importante per fare esperienza e acquisire sempre maggiore sicurezza in vista dei prossimi appuntamenti agonistici.

Roberto Tognetti, ancora una volta imbattibile – Non tradisce le attese l’ormai imbattibile Roberto Tognetti. Il veterano dei Tyrsenoi, in preparazione per il mondiale in India. riconquista il gradino più alto del podio sia di braccio destro sia di braccio sinistro nella categoria Master -90 kg. Una doppia vittoria che conferma ancora una volta la straordinaria continuità di Roberto e il suo ruolo di riferimento all’interno della squadra. Esperienza, tecnica e capacità di gestione del tavolo gli permettono di aggiungere un’altra importante doppietta al proprio percorso agonistico.

Sara Runza, una vittoria e un terzo posto – Ottima la prova di Sara Runza nella categoria Senior -70 kg. L’atleta Tyrsenoi conquista un brillante primo posto di braccio sinistro, completando la propria prestazione con un prezioso terzo posto di braccio destro.Il fatto che ciò sia avvenuto in una categoria senior aggiunge un alto valore alla prestazione dell’atleta a conferma della qualità del lavoro svolto dalla squadra e la capacità di Sara di competere ai vertici con entrambe le braccia.

Un bilancio che parla chiaro – Il bilancio della trasferta di Pesaro Urbino è quindi estremamente positivo: i Tyrsenoi tornano a casa con tre primi posti, due secondi posti e due terzi posti. Ma al di là del medagliere, la giornata ha evidenziato soprattutto la crescita del gruppo, con due esordienti capaci di salire immediatamente sul podio accanto ad atleti ormai affermati.

La doppia vittoria di Roberto Tognetti, i risultati di Sara Runza e gli splendidi esordi di Camilla Bertolini e Mattia Petroni sono il risultato di un lavoro collettivo che continua a dare frutti. Una squadra che unisce esperienza, nuove leve, sacrificio e voglia di migliorarsi gara dopo gara.

Le parole del coach Daniele Sircana – “Sono molto soddisfatto della giornata di Pesaro Urbino. I risultati sono importanti, ma quello che mi rende più orgoglioso è vedere la crescita dell’intera squadra. Camilla e Mattia erano alla loro primissima esperienza e sono riusciti subito a conquistare il podio: è un segnale molto positivo e dimostra quanto il lavoro fatto da quando sono entrati in squadra, questa estate, stia dando i suoi frutti. Roberto ha confermato ancora una volta il suo valore con una doppia vittoria, mentre Sara ha disputato una gara molto positiva, conquistando un primo posto e un terzo posto. Ringrazio tutti gli atleti per l’impegno che mettono ogni giorno negli allenamenti, Jonathan per la sua presenza e il prezioso lavoro svolto come supervisore della squadra, e tutte le persone che ci sostengono. Adesso continuiamo a lavorare con la stessa mentalità, perché ogni gara deve essere un’occasione per crescere e migliorarci. I prossimi in gara saremo io e Roberto il 29 Ottobre al Mondiale in India, come sempre è l’appuntamento più duro ma ci metteremo tutto l’impegno possibile!”.

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