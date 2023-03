Braccio di ferro. Tyrsenoi, medaglie e successi al Supermatch 2023

Nella suggestiva cornice di Villa Fenaroli a Brescia, nel weekend del 4 e 5 marzo, si è svolta la sedicesima edizione del Supermatch: una tra le gare internazionali di braccio di ferro più importanti in Europa

Nella suggestiva cornice di Villa Fenaroli a Brescia, nel weekend del 4 e 5 marzo, si è svolta la sedicesima edizione del Supermatch: una tra le gare internazionali di braccio di ferro più importanti in Europa con la presenza di rappresentanze provenienti da ben 22 paesi, addirittura extra europei. La squadra toscana dei Tyrsenoi ha partecipato in forma ridotta sotto la visione del coach Daniele Sircana.

Nelle difficilissime categorie Senior Marco Saitti sfiora di poco il podio arrivando quarto nella 110kg sinistro.

Grandissima prestazione quella del piccolo ma forte Gianluca Caravelli che si aggiudica con entrambe le braccia il primo posto nella categoria Juniores 65kg e non contento, col peso di soli 63Kg, prova la categoria esordienti 70kg dove ottiene senza problemi l’argento sfiorando per pochissimo l’oro essendo arrivato in finale da vincente. “Questo atleta merita molta attenzione, è giovane, motivato e migliora di gara in gara, ne vedremo delle belle”, commenta il coach Sircana.

Argento pure per Jonathan Guidelli nella categoria master(+40) 80kg destro dove si scontra in finale col campione del mondo smontante della categoria Gioco Placido.

Nelle categorie gran master (+50) Stefano Badii corona finalmente il suo sogno e dopo tanti Argenti ottenuti finalmente ottiene l’oro di destro nella 80kg e un ottimo argento di sinistro. Oro anche per il compagno di squadra Paolo Vincenti che replica il risultato del nazionale nella 100Kg senza grossi problemi.

Un bottino soddisfacente per un contest così difficile ed impegnativo, già da questo sabato i ragazzi riprenderanno ad allenarsi nella sede Tyrsenoi a stagno in previsione delle prossime competizioni.

Condividi: