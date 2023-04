Braccio di ferro: Tyrsenoi, pioggia di medaglie al Trofeo Armwrestling

I guerrieri del Tirreno, guidati da coach Sircana, sbarcano in Adriatico: nuove soddisfazioni e giovani promesse. Tutti i risultati della trasferta di San Marino

Una nuova emozionante giornata all’insegna dello sport del braccio di ferro si è consumata sabato 1° aprile a San Marino. Atleti da ogni parte d’Italia sono affluiti nella Piccola Repubblica per testare le loro capacità sul tavolo alla prima edizione del Trofeo Armwrestling San Marino S.B.F.I.

La squadra toscana dei Tyrsenoi, sotto la guida del coach Daniele Sircana, ha ottenuto buoni piazzamenti, manifestando sportività e forte senso di unità.

Ottima l’esordio del giovane Dennys Catastini che si aggiudica la prima posizione nella categoria Juniores 75 kg destro senza problemi e il secondo posto negli esordienti 70 kg destro.

Sempre nella categoria esordienti ottime le prestazioni di Stefano Badii, che conquista il secondo posto nei 75 kg con entrambe le braccia e di Davide Ferrucci che ottiene l’argento nella classe 85 kg destro.

Nella difficile categoria Senior Jonatan Guidelli sfiora il podio, arrivando quarto nella classe 80 kg destro.

Prima gara anche per il giovane Matteo Nannini che a soli 18 anni di età ottiene un quarto posto nella categoria Juniores 80 kg sinistro.

“La nutrita partecipazione all’evento di giovani atleti è un importante segnale di crescita di questo sport sul territorio italiano – commenta il coach Sircana – L’iniziativa di San Marino è stata un successo e ci auguriamo che possa diventare un nuovo appuntamento annuale che va ad aggiungersi alle numerose iniziative portate avanti dalla S.B.F.I per lo sport del braccio di ferro.

Un buon risultato per gli atleti Tyrsenoi che già da questo sabato riprenderanno ad allenarsi nella sede livornese in previsione delle prossime competizioni”.

