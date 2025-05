Braccio di ferro. Tyrsenoi protagonisti al Sud: Tognetti domina il XVII Campionato

La squadra livornese di braccio di ferro “Tyrsenoi” torna a far parlare di sé dopo l’eccellente prestazione al XVII Campionato del Sud Italia, tenutosi il 10 maggio 2025. A brillare in modo particolare è stato ancora una volta Roberto Tognetti, ormai presenza fissa sul podio nazionale master.

Roberto ha dominato nella categoria 100 kg Master, aggiudicandosi con autorità il primo posto sia con il braccio destro che con il sinistro. Una doppietta che conferma il suo altissimo livello e la continuità con cui riesce a imporsi in un panorama competitivo sempre più agguerrito.

Forte di una preparazione impeccabile e di un’esperienza consolidata, Tognetti ha già lo sguardo rivolto al futuro. In vista delle prossime competizioni, infatti, ha espresso il desiderio di misurarsi anche in categorie senior, confrontandosi con atleti più giovani e agguerriti. Una scelta dettata non tanto dall’ambizione, quanto dalla voglia di mettersi alla prova ancora una volta, arricchendo il proprio percorso sportivo con nuove esperienze e stimoli.

A sottolineare il valore di questa prestazione è il coach della squadra, Daniele Sircana, che si dice pienamente soddisfatto: “Roberto è un ottimo atleta, non solo per i risultati che continua a ottenere, ma per la passione con cui affronta ogni gara. La sua costanza e il suo impegno rappresentano al meglio lo spirito dei Tyrsenoi”.

Intanto, al club dei Tyrsenoi gli allenamenti procedono con energia e determinazione. Il gruppo si sta consolidando sempre di più, e la crescita degli atleti è evidente tanto nei risultati quanto nello spirito di squadra.

