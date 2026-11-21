Braccio di ferro. Tyrsenoi, un weekend di gare tra esordi e conferme

Dalla Beginners Cup all’Over The Top: buoni risultati e una squadra in crescita

Un fine settimana intenso, caratterizzato da una partecipazione numerosa e da un livello di gara impegnativo, ha visto i Tyrsenoi impegnati il 14 e 15 novembre 2026 in due appuntamenti distinti: la Beginners Cup del sabato e l’Over The Top della domenica. Due giornate diverse per categorie e atleti in gara, ma accomunate da un buon clima agonistico e da prove complessivamente positive per il gruppo in un contest organizzativo di alto livello.

La manifestazione ha richiamato molti partecipanti e ha proposto confronti combattuti, con categorie numerose e avversari preparati. In questo contesto gli atleti dei Tyrsenoi si sono destreggiati con impegno, riuscendo a conquistare diversi piazzamenti sul podio e, soprattutto, a mettere in campo il lavoro svolto durante gli allenamenti.

Sabato 14 novembre – Beginners Cup – La prima giornata è stata dedicata ai Beginners e ha portato risultati interessanti, a partire dalla prova di Nicolas Alessandrini. Per il giovane atleta era la prima competizione con i Tyrsenoi: un nuovo passo nel suo percorso sportivo, affrontato con determinazione e concluso con un ottimo secondo posto di braccio destro nella categoria Beginners 75 kg. Un piazzamento che dà fiducia e rappresenta una buona base su cui continuare a lavorare insieme alla squadra.

Massimiliano Bertolozzi ha conquistato il secondo posto di braccio destro nei Beginners 80 kg, mentre Gabriel Bellina ha ottenuto un altro argento nella categoria Beginners 85 kg, sempre di braccio destro. Categorie molto difficili e con una gran partecipazione.

Buona prova anche per Sara Runza, che ha chiuso al secondo posto di braccio sinistro e al terzo di braccio destro nella categoria Beginners 70 kg.

Domenica 15 novembre – Over The Top – La domenica è stata invece riservata alle categorie Subjunior, Senior e Master dell’Over The Top. Tra i risultati di rilievo spicca la doppia vittoria di Luigi Iuorio, primo sia di braccio sinistro sia di braccio destro nella categoria Master 90 kg. Un atleta di buon livello nel panorama Master, capace anche in questa occasione di gestire al meglio i propri incontri e confermare la propria competitività.

Nella stessa giornata ha gareggiato anche Antonio Iuorio, figlio di Luigi, autore di una bella prova nella categoria Subjunior 50 kg: per lui sono arrivati due secondi posti, uno per ciascun braccio. Un risultato positivo che completa il fine settimana di gara della famiglia Iuorio.

Grande crescita tecnica per Dario Galeani, alla sua seconda esperienza nella categoria Senior. Dario ha conquistato il terzo posto di braccio sinistro nei 110 kg, mostrando progressi e una maggiore capacità di affrontare i match di questa categoria.

Il percorso è ancora in evoluzione, ma il lavoro svolto gli sta permettendo di colmare gradualmente alcune lacune e di acquisire esperienza. Nella categoria Master 80 kg, infine, Luigi Luisi ha ottenuto il terzo posto di braccio sinistro.

Tognetti, dopo il Mondiale uno sguardo al recupero – Tra gli assenti di questo appuntamento c’era Roberto Tognetti, che non ha preso parte alla gara dopo l’impegno internazionale affrontato poche settimane prima. Il 29 ottobre, a New Delhi, in India, Tognetti aveva infatti rappresentato l’Italia al Campionato Mondiale di Armwrestling, nella categoria Master Men -90 kg di braccio destro, chiudendo al sesto posto.

Un piazzamento ottenuto in una categoria di alto livello, nella quale si è confrontato con alcuni dei migliori atleti della scena internazionale. Per Roberto è stata un’esperienza importante, fatta di tensione agonistica, confronto sportivo e momenti condivisi con i compagni di viaggio. Dopo una trasferta così impegnativa, la scelta di non partecipare a questo fine settimana di gare gli consente di dedicare tempo al recupero prima di tornare al lavoro in palestra e ai prossimi appuntamenti.

Nel complesso, il weekend del 14 e 15 novembre ha offerto ai Tyrsenoi un’occasione utile per misurarsi in un contesto partecipato e competitivo. I podi conquistati, l’esordio positivo di Nicolas e i progressi mostrati dagli atleti nelle rispettive categorie raccontano due giornate affrontate con serietà e spirito di squadra. Al di là dei piazzamenti, resta il valore dell’esperienza accumulata: un passaggio importante per continuare a lavorare e migliorare in vista delle prossime competizioni.

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