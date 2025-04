Buca, patrimonio da blindare. Attenti alle sirene dei big team

Dorin Buca, foto NOVI

Proprio nelle ultime ore, secondo le notizie da "dietro le quinte" che girano negli ambienti della pallacanestro, il fenomeno amaranto avrebbe firmato un contratto con Matteo Comellini della nota agenzia di stelle del basket mondiale Sigma Sports. Se così fosse le sirene di palcoscenici ben più illustri inizierebbero a suonare per Dorin

di Giacomo Niccolini

Ormai non è più un segreto per nessuno. Il lungo della Libertas, Dorin Buca, è sotto i riflettori dei migliori scout nazionali e internazionali. Il pivot amaranto di 2,16 classe 2002, talento in netta ascesa, ancora una volta ha dimostrato, se ce ne fosse bisogno, di fare il bello e cattivo tempo sotto canestro anche sul parquet del PalaLido con 11 punti, 8 rimbalzi e 2 stoppate date. Da dicembre in poi la stella della Bi.Emme Service Libertas Livorno ha iniziato a brillare sempre più prepotentemente spostando l’occhio di bue del teatro della palla spicchi italiana senza ombra di dubbio proprio su di lui. Ed è proprio nelle ultime ore che, secondo le notizie da “dietro le quinte” che girano negli ambienti della pallacanestro, il fenomeno amaranto avrebbe firmato un contratto con Matteo Comellini della nota agenzia di stelle del basket mondiale Sigma Sports. Se così fosse le sirene di palcoscenici ben più illustri inizierebbero a suonare per Dorin.

Atletismo, forza fisica, altezza, tecnica in crescita esponenziale e giovane età (23 anni ad agosto): tutti fattori che aumenterebbero gli appetiti delle grandi società. E se si considera che l’agenzia di talenti e campioni di Sigma Sports negli ultimi anni ha avuto dalla sua nomi come Fontecchio, Procida, Melli, Darius Thompson e Datome … beh uno come Buca non può che sognare in grande.

Se da una parte per il giovane pivot è giusto tendere ad un cammino luminoso, è anche giusto da parte della LL riuscire a blindare il “5” il più possibile per pianificare la rinascita amaranto. Buca sarebbe infatti il nome da tenersi stretti insieme a quello degli altri giovani: Allinei (occhio anche ai fari accesi su di lui) e Tozzi. Su di loro infatti la doppia elle dovrebbe piantare il seme per le forti radici verso un futuro ben più ambizioso come il presidente Marco Benvenuti ha fatto ben intendere più e più volte. Detto ciò tutto passa sicuramente da una salvezza ancora in bilico, un playout da vincere a tutti i costi. Ma una cosa è certa se la Libertas vuole guardare sempre più in alto Dorin Buca è un nome imprescindibile per farlo.

