Buona prova del Budokan Portuali all’Adidas Open League Lombardia 2025

Nei giorni 17 e 18 maggio 2025, presso la prestigiosa E-Work Arena di Busto Arsizio (VA), si è svolta la prima edizione dell’Adidas Open League Lombardia, una delle tappe più attese del circuito nazionale giovanile di Karate, organizzata dalla FIJLKAM.

L’evento ha visto la partecipazione di 1.325 atleti, provenienti da 277 società italiane, in rappresentanza di tutte le regioni.

Anche la società Budokan Portuali era presente, con una squadra motivata e determinata, pronta a confrontarsi con i migliori atleti del panorama nazionale.

A rappresentarla sono stati:

· Alessia Landi, nella categoria Junior – 53 kg,

· Irene Azzaria, nella categoria Cadette – 61 kg,

· Vanessa Gambicorti, nella categoria Cadette – 54 kg.

· Adele Di Chiara, nella categoria U14 – 52 Kg.

· Jacopo Del Greco, nella categoria U14 – 50 Kg.

Tutte e quattro le atlete hanno saputo dimostrare non solo le loro capacità tecniche in costante crescita, ma anche una maturità agonistica sempre più solida. La loro partecipazione ha confermato il buon lavoro svolto in palestra e la capacità di affrontare con determinazione gare di alto livello.

Il risultato di spicco arriva da Jacopo Del Greco, che conquista una meritatissima medaglia d’argento nella categoria Under 14 – 50 kg. Jacopo ha dominato la sua poule vincendo ben quattro incontri con grande determinazione. In finale, dopo essere andato in vantaggio a pochi secondi dal termine, cede il passo all’avversario in un match combattutissimo, dimostrando comunque grande spirito sportivo e un buon livello tecnico.

Al di là dei risultati, ciò che ci rende particolarmente orgogliosi è l’impegno, la dedizione e lo spirito di squadra dimostrati da tutti gli atleti. Il loro atteggiamento dentro e fuori dal tatami rappresenta infatti, perfettamente, i valori della nostra società: passione, rispetto e crescita continua.

Un sentito ringraziamento va anche al Maestro Vivaldi e a tutto lo staff tecnico, il cui lavoro silenzioso ma fondamentale accompagna ogni traguardo raggiunto.

