Caffè Toscano- Gema Montecatini 81-64. Undicesima sinfonia della Pielle

Reduce da 10 vittorie consecutive e quindi con tutti gli occhi puntati addosso, la Caffè Toscano Pielle Livorno mette a segno l’undicesima sinfonia contro la Gema Montecatini, squadra al quarto posto in classifica e unica a battere la Pielle nel girone di andata con uno scarso sopra le 10 lunghezze. Stavolta la musica è cambiata: il tabellone fissa il punteggio finale sull’81 a 64.Già dall’inizio la Pielle segna ben 29 punti nel primo quarto, e apre la partita come meglio non si può. Più 15 su Gema Montecatini (29-14). Nel secondo quarto prosegue la marcia biancazzurra. Nonostante percentuali al tiro più basse, la squadra di Marco Cardani allunga il già discreto divario (46 – 26). Nella ripresa i padroni di casa arrivano addirittura al più 25, poi calano e gli ospiti chiudono il quarto a meno 20. I biancazzurri non si scompongono e portano a casa un super risultato nell’ultima frazione di gioco. Top scorer Loschi e Rubbini con 13 punti.

