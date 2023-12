Caffè Toscano Pielle, trasferta insidiosa a Salerno per l’infrasettimanale

In foto fornita gentilmente dall'Ufficio Stampa della Pielle Livorno una schiacciata di Diouf al PalaMacchia

Reduce dalla bella vittoria su Piombino, la Caffè Toscano Pielle Livornosi appresta a scendere al sud con destinazione Salerno: la squadra di coach Marco Cardani giocherà, infatti, il terzo turno infrasettimanale (la 13esima giornata) in terra campana

Reduce dalla bella vittoria su Piombino, la Caffè Toscano Pielle Livorno si appresta a scendere al sud con destinazione Salerno: la squadra di coach Marco Cardani giocherà, infatti, il terzo turno infrasettimanale (la 13esima giornata) in terra campana, dove tra le altre cose ha perso la capolista Herons Montecatini. Il miglior marcatore a disposizione di coach German Sciutto è Mantvydas Staselis. Nato nel 1994 a Panevezys, in Lituania, Staselis è un prodotto dello Zalgiris Kaunas Junior Team; nel 2018 avvia la carriera italiana con la Pall. Salerno in C Gold e successivamente a Molfetta, Pescara, Dinamo Brindisi e Virtus Matera dove vince la C Silver mettendo insieme 29.8 punti di media a partita. Dagli States arriva, invece, Mattia Acunzo, lungo italiano al 100% ma con esperienza oltre oceano; dopo aver mosso i primi passi a Moncalieri e alla Mens Sana Siena, nel 2017 Acunzo si trasferisce in America vincendo 2 titoli statali consecutivi con la Kennedy Catholic High School, in attesa di trasferirsi a Toledo e alla Robert Morris University, in Pennsylvania, disputando il torneo Ncaa.

Altro “straniero” del roster salernitano è Lazar Kekovic; l’ala montenegrina classe 1999, di formazione italiana, dal 2017 calca con ottimi rendimenti i parquet di Serie B (esperienze a Vicenza, Stella Azzurra, Orzinuovi, Teramo, Corato, Roseto, Ruvo, Molfetta, Reggio Calabria e infine a Cassino). Giocatore di grandissima esperienza è Gabriele Spizzichini che, dopo anni e anni in A2 con le maglie di Siena, Ferrara, Barcellona, Scafati, Bologna, Tortona, Trapani, Latina, Mantova, Cremona e Chieti, ha deciso di sposare la causa Arechi. Assieme a lui, ma sotto canestro, il mestiere di Ferdinando Matrone, classe 1995, dottore in cresciuto a Scafati. In questo avvio di stagione, caratterizzato pure da una penalizzazione di 3 punti, la gioventù di Andrea Arnaldo si è rivelata spesso utile a coach Sciutto, così come quella di Francesco Spinelli (classe 2005), prima firma estiva del mercato dei campani. Nelle rotazioni con quasi 20 minuti di impiego, trova posto anche Marco Cucco, “cavallo di rientro” nella scuderia campana a distanza di 6 anni. A completare il roster Marco Felice Capocotta, Tomás Fernández Lang, Attilio Catalano, Emanuele Lucadamo e Saverio Renzullo.

