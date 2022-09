Calcio a 11 amatori Uisp, campionato al via l’8 ottobre. Le squadre al via

La domanda d’iscrizione al campionato provinciale può essere presentata tramite email all’indirizzo [email protected] oppure consegnata direttamente alla segreteria delle due sedi di Livorno

Lo Sporting Club Rosignano proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso giugno, ma troverà pane per i suoi denti a partire da sabato 8 ottobre, giorno in cui comincerà il campionato di calcio a 11 Amatori Uisp edizione 2022/23. La data è fissata e il conto alla rovescia è partito, quindi non resta che alimentare l’attesa lavorando per farsi trovare pronti alla prima giornata. Sono molte le squadre confermate dalla passata stagione, eccole: Quercianella Termisol Termica, Serrazzano, Circolone Solvay, Arci La California Amatori, Amatori Colli Marittimi, Palazzi Monteverdi, Vada 1963, Africa Academy, Livorno Forense, Circolo Petrarca, Sporting Club Rosignano.

In più c’è la new entry Atletico Ardenza, ma altre squadre possono ancora aggiungersi e ampliare ulteriormente l’organico del campionato. Infatti, c’è tempo fino al 26 settembre per iscriversi. La classe arbitrale per la nuova annata che interesserà i campi di Livorno e provincia, invece, è già pronta e può contare su un roster ampliato da volti nuovi, che il designatore Angelo Martini selezionerà insieme a tutti gli altri per dirigere tutte le gare. Il campionato sarà articolato in un girone unico con gare di andata e ritorno e terminerà tra la fine di aprile e i primi di maggio del 2023, per poi lasciare spazio alle fasi regionali e nazionali. In relazione alla persistente emergenza sanitaria ed epidemiologica legata al Covid-19 e a eventuali provvedimenti governativi, la Uisp si riserva di modificare i termini e le tempistiche di svolgimento dell’attività. Tra le novità della nuova stagione, da segnalare che saranno due le squadre che accederanno alla fase regionale.

La domanda d'iscrizione al campionato provinciale può essere presentata tramite email all'indirizzo [email protected] oppure consegnata direttamente alla segreteria delle due sedi di Livorno (in piazza Ferrucci 16 – tel. 0586/426702, aperta lunedì, mercoledì e venerdì ore 15-19 più martedì e giovedì ore 9-13) e di Cecina (via Togliatti 5, tel. 0586/631273, aperta lunedì, mercoledì e venerdì ore 10-12 più martedì e giovedì ore 16.18). Per info è possibile rivolgersi anche al responsabile Struttura Calcio Uisp Terre Etrusco-Labroniche Fabio Ercolini al 3488733548.

