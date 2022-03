Calcio a 11 Amatori Uisp, lo Sporting Club Rosignano è campione d’inverno

Con i verdetti della tredicesima giornata, si è chiuso il girone d’andata nel campionato di calcio a 11 Amatori targato UISP Terre Etrusco-Labroniche e in testa c’è lo Sporting Club Rosignano

Non è una sorpresa, né una garanzia di successo, ma il titolo d’inverno regala comunque un’istantanea importante per la corsa alla vittoria finale. Con i verdetti della tredicesima giornata, si è chiuso il girone d’andata nel campionato di calcio a 11 Amatori targato UISP Terre Etrusco-Labroniche e in testa c’è lo Sporting Club Rosignano. Biancoazzurri primi a quota 30 punti dopo l’1-1 maturato in trasferta nello scontro diretto con l’Amatori Colli Marittimi. Segna Niko Moscardini e così la squadra allenata da mister De Trane conserva i 3 punti di vantaggio sul Palazzi Monteverdi, che contro l’Arci Gabbro non va oltre l’1-1 e perde una ghiotta chance per accorciare le distanze. Peraltro, il girone di ritorno comincia subito con il botto perché sabato all’Athos Martellacci di San Pietro in Palazzi andrà in scena proprio il big match tra Palazzi Monteverdi e Sporting Club Rosignano. Se i padroni di casa avranno le chance per annullare il ritardo, la capolista punterà quanto meno a mantenere invariato il vantaggio, se non ad aumentarlo piazzando il colpo esterno. All’andata finì 3-0 per i biancoazzurri, ma stavolta c’è da scommettere che sarà una partita aperta fino alla fine, dato il valore della posta in palio. Intanto, lo Sporting Club Rosignano si gode il titolo d’inverno, conseguito con un ruolino di 9 vittorie e 3 pareggi in dodici uscite. Quella di Salvatore De Trane è l’unica squadra ancora imbattuta del campionato, con appena cinque reti subite finora (miglior difesa, manco a dirlo). Oltre ai temi d’alta quota, l’ultima d’andata regala altri spunti interessanti, a partire dal ritorno al successo del Circolone Solvay, che dopo due pareggi consecutivi supera l’Africa Academy con un pirotecnico 4-3 in cui spicca la doppietta di Niccolò Salvadori. Il Quercianella Termisol Termica, invece, esagera e ne fa 5 al San Vincenzo, raggiungendo così l’Amatori Colli Marittimi al terzo posto. Anche l’Arci La California Amatori ci va pesante imponendosi per 4-0 in casa del Livorno Forense per confermare la quinta piazza davanti al Serrazzano, dal suo canto corsaro al Gimona di Livorno, dove ha sconfitto per 3-2 il Circolo Petrarca.

Ecco tutti i risultati della 13° giornata: Quercianella Termisol Termica – San Vincenzo 5-1; Amatori Colli Marittimi – Sporting Club Rosignano 1-1; Circolo Petrarca – Serrazzano 2-3; Arci Gabbro – Palazzi Monteverdi 1-1; Livorno Forense – Arci La California Amatori 0-4; Circolone Solvay – Africa Academy 4-3.

La classifica al termine del girone d’andata: Sporting Club Rosignano 30, Palazzi Monteverdi 27, Quercianella Termisol Termica 22, Amatori Colli Marittimi 22, Arci La California Amatori 20, Serrazzano 17, Africa Academy 13, Vada 1963 13, Livorno Forense 12, Arci Gabbro 11, Circolone Solvay 10, San Vincenzo 8, Circolo Petrarca 8.

Infine il programma della 14° giornata, prima di ritorno, da sabato 19 a lunedì 21 marzo 2022: Palazzi Monteverdi – Sporting Club Rosignano (sab 19 ore 14 al Martellacci di San Pietro in Palazzi); Circolo Petrarca – San Vincenzo (sab 19 ore 14 al Gimona di Livorno), Amatori Colli Marittimi – Serrazzano (sab 19 al Betti Mussi di Casale M.mo); Quercianella Termisol Termica – Arci La California Amatori (sab 19 ore 15.30 al Gimona di Livorno); Arci Gabbro – Vada (lun 21 ore 20.45 al Bucafonda, Gabbro); Livorno Forense – Africa Academy (lun 21 ore 21 Borgo Cappuccini, Livorno).