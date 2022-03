Calcio a 11 Amatori Uisp: torna al successo il Circolo Petrarca, Rosignano in fuga

C’era grande attesa per lo scontro diretto tra prima e seconda della classe, con possibilità di cambiare le carte in tavola e ridefinire i rapporti di forza. Ma il campo ha dato ragione alla capolista

Giro di boa compiuto, la primavera segna l’inizio del girone di ritorno nel campionato di calcio a 11 Amatori organizzato dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche. C’era grande attesa per lo scontro diretto tra prima e seconda della classe, con possibilità di cambiare le carte in tavola e ridefinire i rapporti di forza. Ma il campo ha dato ragione alla capolista: sì perché all’Athos Martellacci di San Pietro in Palazzi lo Sporting Club Rosignano si è imposto per 5-2 sui padroni di casa del Palazzi Monteverdi. Alla doppietta di Jacopo Donadio, capocannoniere del torneo con 11 reti, hanno riposto i gol di Baldanzi e Mannucci, più la decisiva tripletta di Alberto Morelli. Risultato? Lo Sporting sale a 33 punti a scava un solco di 6 lunghezze sul Palazzi Monteverdi. Il girone di ritorno è appena cominciato, ma l’esito di questo big match dà un segnale chiaro, considerando che già all’andata i biancoazzurri si erano imposti nettamente. Da dietro, invece, si fa sotto il Quercianella Termisol Termica, formazione tra le più in forma del momento: i biancoverdi strappano il terzo successo di fila vincendo a loro volta uno scontro diretto ai piani alti (2-1 all’Arci La California Amatori), quindi salgono al terzo posto in graduatoria, scavalcando l’Amatori Colli Marittimi (reduce da un poker subito dal Serrazzano). Anche l’Africa Academy cala il poker, superando per 4-3 il Livorno Forense e qui spicca la doppietta firmata da Losseni Diabate. Ma la prima di ritorno registra anche il ritorno al successo del Circolo Petrarca, che interrompe una serie negativa che durava da tre turni rifilando un 3-0 secco al San Vincenzo, conquistando tre punti validi per staccarsi dal fondo della graduatoria.

Ecco tutti i risultati della 14° giornata: Palazzi Monteverdi – Sporting Club Rosignano 2-5; Circolo Petrarca – San Vincenzo 3-0; Amatori Colli Marittimi – Serrazzano 1-4; Quercianella Termisol Termica – Arci La California Amatori 2-1; Arci Gabbro – Vada 0-1; Livorno Forense – Africa Academy 3-4.

La classifica dopo la prima di ritorno: Sporting Club Rosignano 33, Palazzi Monteverdi 27, Quercianella Termisol Termica 25, Amatori Colli Marittimi 22, Arci La California Amatori 20, Serrazzano 20, Africa Academy 17, Vada 1963 16, Livorno Forense 12, Circolone Solvay 11, Circolo Petrarca 11, Arci Gabbro 11, San Vincenzo 8.

Infine il programma della 15° giornata, prima di ritorno, da sabato 26 a lunedì 28 marzo 2022: Vada 1963 – Circolone Solvay (sab 26 ore 14:30 al Gori di Vada), Sporting Club Rosignano – Arci Gabbro (sab 26 ore 15 al Barbensi di Rosignano M.mo), Serrazzano – Palazzi Monteverdi (sab 26 ore 15 al Di Bisceglia di Serrazzano), Arci La California Amatori – Circolo Petrarca (dom 27 ore 10 al Benci, Bibbona), San Vincenzo – Amatori Colli Marittimi (lun 28 ore 21 al Biagi di San Vincenzo), Africa Academy – Quercianella Termisol Termica (lun 28 ore 21 al Della Pace di Livorno).