Calcio a 11 Uisp. E’ corsa a due per il titolo

Manca un mese alla fine del campionato di calcio a 11 Amatori Uisp. Cinque intense giornate davanti per decidere chi salirà sul trono e definire il quadro della classifica, che dopo la ventesima giornata conferma la lotta a due per il primo posto. Lo Sporting Club Rosignano non molla la presa ed è a un passo da quota 50 punti. Sono 49, per l’esattezza, dopo il 3-1 rifilato all’Africa Academy nel diciannovesimo turno. Il Palazzi Monteverdi risponde nella giornata numero 20 (che ha tenuto a riposo la capolista) chiudendo sul 3-0 la pratica Vada 1963, con le reti di Bellavia, Di Giulio e Tagliaferri. Sono 4 i punti di ritardo che i rossoblù accusano rispetto allo Sporting Club Rosignano, che sabato 7 maggiore renderà visita al Vada (si giocherà a Riparbella). C’è una frattura di ben nove lunghezze tra la seconda e la terza piazza, occupata dal Quercianella Termisol Termica, reduce dal successo esterno per 3-1 in casa dell’Arci Gabbro. Ci sono due pareggi, entrambi con l risultato di 2-2, da registrare nell’ultima giornata andata in scena, prima di maggio: quello nel derby tutto livornese tra Circolo Petrarca e Livorno Forense (bianco-rosso-blù a segno con la doppietta di Emiliano Ferrini, risposta degli ospiti con Balleri e Liverani) e poi quello tra Amatori Colli Marittimi e Circolone Solvay. Dopo ben tre segni X, invece, torna al successo il Serrazzano, capace di regolare con un 3-1 l’Africa Academy. In testa alla classifica dei marcatori regna Niccolò Salvadori, arrivato a quota tredici centri personali, che purtroppo non bastano a trascinare il Circolone Solvay nelle zone più nobili della graduatoria, ma la squadra ha piazzato ben quattro risultati utili (tre vittorie e un pareggio) nelle ultime cinque uscite, dimostrando qualità a sufficienza per uscire dai bassifondi e prendere dimora a metà classifica.

Ecco tutti i risultati della 20° giornata: Serrazzano – Africa Academy 3-1; Palazzi Monteverdi – Vada 1963 3-0; Circolo Petrarca – Livorno Forense 2-2; Amatori Colli Marittimi – Circolone Solvay 2-2; Arci Gabbro – Quercianella Termisol Termica 1-3; San Vincenzo – Arci la California Amatori 0-2.

La classifica aggiornata: Sporting Club Rosignano 49, Palazzi Monteverdi 45, Quercianella Termisol Termica 36, Arci La California Amatori 30, Amatori Colli Marittimi 30, Serrazzano 27, Africa Academy 24, Vada 1963 23, Circolone Solvay 21, San Vincenzo 16, Arci Gabbro 16, Livorno Forense 15, Circolo Petrarca 13.

Infine il programma della 21° giornata, da sabato 7 a lunedì 9 maggio 2022: Arci La California Amatori – Arci Gabbro (sab 7 ore 14 al Benci, Bibbona), Quercianella Termisol Termica – Circolo Petrarca (sab 7 ore 14 al Gimona, Livorno), Vada 1963 – Sporting Club Rosignano (sab 7 ore 15 a Riparbella), Circolone Solvay – Palazzi Monteverdi (sab 7 ore 15:30 al Barbensi, Rosignano M.mo), Livorno Forense – Amatori Colli Marittimi (lun 9 ore 21 in Borgo Cappuccini, Livorno), Africa Academy – San Vincenzo (lun 9 ore 21 al Della Pace, Livorno)