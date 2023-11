Calcio a 11 Uisp: il Palazzi si aggiudica lo scontro diretto. Montescudaio torna alla vittoria

Movimenti importanti in alta classifica, ma non solo. La settima giornata del campionato di calcio a 11 Amatori, promosso dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche, restituisce un quadro invitante

Movimenti importanti in alta classifica, ma non solo. La settima giornata del campionato di calcio a 11 Amatori, promosso dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche, restituisce un quadro invitante. Il Palazzi, campione in carica, ribadisce l’intenzione di puntare al secondo titolo consecutivo. Il successo per 2-0 nello scontro al vertice con il Quercianella Termisol Termica (a segno il solito Leonardo Costa De Matola, 8 reti in campionato, e Filippo Vanni) lo conferma, permettendo ai gialloverdi di allungare il passo e tenere la vetta solitaria a +3 sulla seconda posizione. Occupata ora dallo Sporting Club Rosignano, l’altra squadra a punteggio pieno, dopo il 2-1 di misura maturato contro l’Arci La California Amatori. I biancoazzurri salgono a quota 15 e hanno sempre una gara da recuperare, quella con il Circolo Petrarca, che nel frattempo è slittata al 14 dicembre. Da dietro sale anche la Livorno Forense, che supera 2-1 il Serrazzano e agguanta al terzo posto con 13 punti il Quercianella Termisol Termica. I biancoverdi non vincono da due turni e sabato 25 novembre (ore 14.30 al Gimona di Livorno) riceveranno lo Sporting Club Rosignano, per un altro scontro diretto molto indicativo. La settima d’andata registra altre tre affermazioni degne di nota: la prima è quella dell’Amatori Montescudaio, che con un gol di Alessandro Favilli batte 1-0 il Circolone Solvay e lo aggancia a quota 7 in graduatoria, centrando il secondo successo stagionale. E poi Africa Academy e Jagerbomb possono festeggiare la loro prima vittoria: al Della Pace di Livorno, la Jagerbomb si aggiudica per 2-1 il confronto con il Circolo Petrarca, mentre al Pitto cade il Vada nel posticipo, dove la rete di Mahamadou Sabaly permette all’Africa Academy di conquistare i 3 punti e salire a quota 5, proprio in compagnia della Jagerbomb.

La classifica dopo la 7° giornata: Palazzi 18, Sporting Club Rosignano 15, Quercianella Termisol Termica 13, Livorno Forense 13, Arci La California Amatori 10, Amatori Montescudaio 7, Circolone Solvay 7, Africa Academy 5, Jagerbomb 5, Vada 3, Serrazzano 1, Circolo Petrarca 1.

Questo il programma della 8° giornata, in programma da sabato 25 a lunedì 27 novembre: Arci La California Amatori – Livorno Forense (sab 25 ore 14.30), Quercianella Termisol Termica – Sporting Club Rosignano (sab 25 ore 14.30), Circolone Solvay – Palazzi (sab 25 ore 15), Serrazzano – Africa Academy (sab 25 ore 15), Vada – Jagerbomb (sab 25 ore 16.30), Circolo Petrarca – Amatori Montescudaio (lun 27 ore 21).

