Calcio a 11 Uisp. Lo Sporting Club Rosignano si laurea campione con 2 turni di anticipo

Dopo lo stop imposto dalla pandemia c’è ancora il nome dello Sporting Club Rosignano impresso in cima alla classifica del campionato di calcio a 11 Amatori organizzato dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche

Più in alto di tutti. Dopo lo stop imposto dalla pandemia c’è ancora il nome dello Sporting Club Rosignano impresso in cima alla classifica del campionato di calcio a 11 Amatori organizzato dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche. Nella ventitreesima giornata, terzultima in agenda, è arrivato il verdetto: battendo 3-2 in trasferta il Livorno Forense (con le reti di Fontanelli, Morelli e Poli), nonché approfittando del passo falso compiuto dal Palazzi Monteverdi (sconfitto per 2-1 dal Quercianella Termisol Termica), la squadra allenata da Salvatore De Trane si è portata a +7 sulla seconda posizione in graduatoria. Con due giornate al termine del torneo il gap diventa incolmabile proprio per il Palazzi Monteverdi, la principale antagonista dei biancoazzurri in questa stagione. E allora lo Sporting Club Rosignano può brindare al sui quarto titolo consecutivo. Cercato e meritato, anche solo stando ai numeri, che ad oggi parlano di 18 vittorie e 4 pareggi in 22 uscite, con 55 gol fatti e solo 15 subiti (miglior difesa del campionato). Questo sabato al Barbensi di Rosignano Marittimo (ore 17), i biancoazzurri affronteranno il Quercianella Termisol Termica per l’ultima uscita casalinga, quindi chiuderanno il torneo il 4 giugno con la trasferta sul campo del Circolo Petrarca. «È stata una bella cavalcata – afferma il presidente dello SC Rosignano Mauro Battini – e questo campionato si è rivelato impegnativo, perciò bisogna dare merito a tutte le squadre per come lo hanno interpretato. Ci siamo divertiti e siamo felici di aver conquistato il titolo, ma siamo già tutti concentrati sui regionali, dove abbiamo un conto aperto e punteremo a fare bene. Incontreremo avversari di spessore e giocheremo in campi belli, quindi proveremo a dire la nostra. Intanto faccio un plauso a tutti i giocatori, al mister De Trane per la grande capacità di gestire il gruppo e ai nostri dirigenti per la professionalità dimostrata». Subito dopo la fine del campionato partiranno i regionali UISP, mentre per metà giugno è previsto l’avvio del XXIV Memorial Agroppi Nicosia e XIV Memorial Bellagotti, torneo di calcio a 7 che si svolgerà sul rinnovato campo sintetico Ghezzani ed è organizzato proprio dallo Sporting Club Rosignano in collaborazione con il Comitato UISP Terre Etrusco-Labroniche.

Ecco rosa e staff dello Sporting Club Rosignano. Organigramma: Mauro Battini (presidente), Riccardo Forli (vice presidente), Franco Santini (segretario), Crocefisso Borgia (cassiere), Carlo Ghiarè (ds), Franco Franchi (consigliere), Leonardo Potenza e Andrea Maccioni (dirigenti), Salvatore De Trane (allenatore). La rosa: Luca Gavarini, Danilo Cutrona, Igor Fusina, Salvatore Armato, Bailo Sow Elhadji, Daniele Farabollini, Alessandro Aliotta, Cristian D’Argenio, Marco Fontanelli, Lorenzo Falaschi, Lorenzo Poli, Simone Silvestro, Matteo Baldanzi, Luciano De Trane, Luigi Manno, Giuseppe Siena, Pasquale Chiacchio, Alberto Morelli, Miki Cosimi, Lorenzo Muffato, Niko Moscardini, Francesco Morelli, Giacomo Iarusso, Tomasso Peccianti, Djoume Sidibe, Samuele Panicacci, Diego Iuliano, Tommaso Agostini, Andrea Mannucci.

Ecco tutti i risultati della 23° giornata: Circolo Petrarca – Amatori Colli Marittimi 0-2; Circolone Solvay – Serrazzano 2-1; Vada 1963 – Serrazzano 0-0; Livorno Forense – Sporting Club Rosignano 2-3; Africa Academy – Arci Gabbro 2-0; Quercianella Termisol Termica – Palazzi Monteverdi 2-1.

La classifica aggiornata: Sporting Club Rosignano 58, Palazzi Monteverdi 51, Quercianella Termisol Termica 45, Arci La California Amatori 39, Amatori Colli Marittimi 33, Africa Academy 30, Serrazzano 28, Vada 1963 25, Circolone Solvay 24, Livorno Forense 18, San Vincenzo 17, Arci Gabbro 17, Circolo Petrarca 14.

Infine il programma della 24° giornata, da sabato 28 a lunedì 30 maggio 2022: Palazzi Monteverdi – Circolo Petrarca (sab 28 ore 14 al Martellacci, S.P. in Palazzi), Serrazzano – Livorno Forense (sab 28 ore 16 al Di Bisceglia, Serrazzano), Arci La California Amatori – Vada 1963 (sab 29 ore 16 al Benci, Bibbona), Sporting Club Rosignano – Quercianella Termisol Termica (sab 28 ore 17 al Barbensi, Rosignano M.mo), Arci Gabbro – Amatori Colli Marittimi (lun 30 ore 20:45 al Bucafonda, Gabbro), San Vincenzo – Circolone Solvay (lun 30 ore 21 al Biagi, San Vincenzo).