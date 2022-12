Calcio a 11 Uisp. Poker dell’Atletico Ardenza nel derby con il Circolo Petrarca

Un pareggio e una vittoria in quattro giorni e il Serrazzano sale al terzo posto in classifica, raggiungendo a quota 20 lo Sporting Club Rosignano. Prima il pareggio per 1-1 contro il Quercianella Termisol Termica, poi il 2-0 servito all’Africa Academy e la classifica del Serrazzano prende quota. Nel campionato di calcio a 11 Amatori organizzato dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche il punto si fa alla decima giornata d’andata, che ha visto andare regolarmente a segno le prime due della classe: se al Palazzi è bastato un gol (di Matteo Colantuoni) per espugnare il campo del Vada, al Livorno Forense ne sono serviti 3 per imporsi in casa del Circolone Solvay, dove è finita 2-3 la sfida che ha visto la formazione bluamaranto andare a segno con Andrea Casali, Tomas Mancino e Niccolò Sighieri. Lo Sporting Club Rosignano, invece, si è visto sospendere (sul risultato di 1-2) la gara esterna contro il Colli Marittimi, per infortunio dell’arbitro. Su decisione del giudice sportivo, la partita sarà recuperata il 22 dicembre al Fensi di Guardistallo, dove si ripartirà dal minuto 23’ con il risultato e le sanzioni disciplinari già assunte al momento della sospensione. Giovedì 22 dicembre si giocheranno anche due recuperi della nona giornata: Vada – Circolone Solvay e Africa Academy – Atletico Ardenza. Lo Sporting Club Rosignano e il Serrazzano, al momento, sono entrambi a quota 20 e saranno di fronte sabato 17 dicembre al Barbensi di Rosignano Marittimo, per uno scontro diretto tutto da seguire. Nella decima giornata brilla l’Atletico Ardenza, che vince per 4-2 il derby livornese con il Circolo Petrarca e sale 7 punti, agganciando l’Africa Academy, dal suo canto capace di strappare un punto in casa dell’Arci La California Amatori.

Il programma della 11° giornata, da sabato 17 a lunedì 19 dicembre: Palazzi – Amatori Colli Marittimi (sab 17 ore 14); Quercianella Termisol Termica – Atletico Ardenza (sab 17 ore 14:30); Sporting Club Rosignano – Serrazzano (sab 17 ore 14:30); Circolo Petrarca – Arci La California Amatori (sab 17 ore 17); Livorno Forense – Vada (lun19 ore 21); Africa Academy – Circolone Solvay (lun 19 ore 21).

La classifica dopo la 10° giornata: Palazzi 28, Livorno Forense 23, Sporting Club Rosignano e Serrazzano 20, Quercianella Termisol Termica 16, Circolone Solvay 15, Vada 11, Arci La California Amatori 10, Africa Academy 7, Atletico Ardenza 7, Circolo Petrarca 3, Amatori Colli Marittimi 1.

