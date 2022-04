Calcio a 11 Uisp. Prosegue la fuga del Rosignano e avanza La California

Non cambiano le gerarchie al vertice, ma la vivacità del campionato di calcio a 11 Amatori targato UISP Terre Etrusco-Labroniche non viene meno

Non cambiano le gerarchie al vertice, ma la vivacità del campionato di calcio a 11 Amatori targato UISP Terre Etrusco-Labroniche non viene meno. Sì perché dal basso si alza la voce di chi cerca riscatto nel girone di ritorno, come il San Vincenzo che, nell’anticipo della ventiseiesima giornata, batte a sorpresa il Quercianella Termisol Termica per 2-1 (con gol di Bandini e Gorini), sollevandosi dall’ultima piazza e permettendo ad esempio all’Arci La California Amatori di restare agganciato proprio al Quercianella in terza posizione. Il colpo esterno messo a segno dai gialloblù contro l’Amatori Colli Marittimi (1-2 grazie alle reti di Lessi e Razvan) è sicuramente uno dei risultati che spiccano maggiormente nella sedicesima giornata di ritorno. Quella che registra altre due affermazioni esterne: l’Africa Academy vince 1-0 sul campo del Circolo Petrarca e sale al sesto posto scavalcando il Serrazzano, caduto sul manto della capolista Sporting Club Rosignano. Invece, il Circolone Solvay è andato a imporsi al Bucafonda sull’Arci Gabbro, compiendo così un salto al nono posto. Tra le formazioni più in forma del momento c’è il Vada 1963, in serie utile da tre turni, caratterizzati da due vittorie e un pareggio, quest’ultimo maturato in casa del Livorno Forense. Lassù in cima, invece, lo Sporting Club Rosignano mantiene il passo e guarda tutti dall’alto dei suoi 37 punti, inseguito solo dal Palazzi Monteverdi, staccato di 4 lunghezze. La qualità del campionato passa anche dalla crescita della classe arbitrale, che in casa UISP può contare sul prezioso operato del designatore Angelo Martini, così come sui corsi di perfezionamento per Osservatore effettuati da Luca Spadini e Federico Grossi, già colonne del gruppo. In più, si registra il rientro di due arbitri che hanno fatto la storia del Comitato territoriale e dei precedenti, ovvero Roberto Tedesco e Sergio Massetani. Nuovi arbitri, inoltre, hanno completato il corso e quindi sono pronti a entrare nel roster che guarda al futuro sempre con l’obiettivo di garantire divertimento e rispetto delle regole per tutti i partecipanti.

Ecco tutti i risultati della 16° giornata: Palazzi Monteverdi – San Vincenzo 2-0; Circolo Petrarca – Africa Academy 0-1; Amatori Colli Marittimi – Arci La California Amatori 1-2; Sporting Club Rosignano – Serrazzano 3-0; Arci Gabbro – Circolone Solvay 1-2; Livorno Forense – Vada 1963 1-1. Nell’anticipo della 26° giornata: San Vincenzo – Quercianella Termisol Termica 2-1.

La classifica aggiornata: Sporting Club Rosignano 37, Palazzi Monteverdi 33, Arci La California Amatori 26. Quercianella Termisol Termica 26, Amatori Colli Marittimi 23, Africa Academy 21. Serrazzano 20, Vada 1963 20, Circolone Solvay 14, Livorno Forense 13, Arci Gabbro 12, San Vincenzo 12, Circolo Petrarca 11.

Infine il programma della 17° giornata, da sabato 9 a lunedì 11 aprile 2022: Serrazzano – Arci Gabbro (sab 9 ore 15 al Di Bisceglia, Serrazzano), Circolone Solvay – Livorno Forense (sab 9 ore 15 al Barbensi, Rosignano M.mo), Arci La California Amatori – Palazzi Monteverdi (sab 9 ore 16:14 al Benci, Bibbona), Vada 1963 – Quercianella Termisol Termica (sab 9 ore 17:30 al Gori, Vada), Africa Academy – Amatori Colli Marittimi (lun 11 ore 21 al Della Pace, Livorno), San Vincenzo – Sporting Club Rosignano (lun 11 ore 21 al Biagi, San Vincenzo). Recupero 10° giornata: Amatori Colli Marittimi – Circolo Petrarca (sab 9 ore 15 al Betti Mussi, Casale M.mo).