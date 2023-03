Calcio a 5 Figc. Boca stravince il derby su La 10 Livorno (8-1)

Vittoria netta che proietta sempre più la squadra dei presidenti Borrelli e Lombardi verso la serie B del Futsal Figc

Un derby è sempre un derby e l’attesa della stracittadina, valevole per il 27esimo turno di campionato di C1 di Futsal Figc, era molto alta già a inizio settimana per ambo le squadre. Le tribunette dell’Arena Astra completamente occupate dai tifosi di ambo le squadre hanno dimostrato una partita molto sentita. Il match di stasera ha visto trionfare la squadra dei presidenti Borrelli e Lombardi ovvero il Boca Livorno per 8-1 su La 10 Livorno. Una partita senza storia sia il primo tempo (parziale 4-0) che il secondo (parz. 4-1). I marcatori della partita sono stati: Pedani (tripletta), Perciavalle (doppietta), Catania, Digiacomantonio, Pisconti per il Boca Livorno e Raddi per La 10 Livorno. Espulso a inizio ripresa Stara nelle file della 10 Livorno per proteste.

All’andata finì in festa sempre per il Boca con un punteggio molto più sofferto (risultato finale 4-3) in una partita tiratissima risolta dal gol vittoria di Pisconti.

In classifica il Boca mantiene la vetta del campionato seguito dal Futsal Torrita e dal Versilia. Da evidenziare che mancano solo 3 giornate alla conclusione del torneo e la capolista livornese ad oggi ha + 3 sul Futsal Torrita (vittorioso stasera all’ultimo secondo sull’Ibs Le Crete) e +4 sul Versilia. Si preannuncia un finale a cardio palma per Lepori & C. Sul fronte della classifica La 10 Livorno rimane a quota 27 e dice praticamente addio matematicamente ad entrare nei play-off, anzi in queste ultime tre giornate la squadra di Agosti si deve vedere le spalle per non essere risucchiata nella zona play-out.

LA 10 LIVORNO -1

BOCA LIVORNO -8

La 10 Livorno: Giuffrida, Sacconi; Raddi, Gani, Bruna, Dos Santos, Marceddu, Pittaro, Stara, Principato, Margheri, Cipriani. Allenatore: Agosti

Boca Livorno: Ciurli, Spinetti, Canu, Catania, Digiacomantonio, Lepori, Pedani, Perciavalle A., Perciavalle M:, Pipeschi, Pisconti. Allenatore: Salvini

Arbitro: Bastogi (Livorno) e Ricci (Viareggio)

Reti: La 10Livorno: Raddi; Boca Livorno: Catania, Perciavalle 2, Pedani 3, Digiacomantonio, Pisconti.

Note: Espulso: Stara

