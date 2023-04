Calcio a 5 Figc. Il Boca Livorno conquista la serie B, esplode la festa!

Dopo 11 anni, ci sarà un'altra squadra di Livorno a disputare il prossimo campionato di serie B del calcio a 5 della FIGC

Come nelle favole. Un trionfo a tinte gialloblù. Dopo 11 anni, ci sarà un’altra squadra di Livorno a disputare il prossimo campionato di serie B del calcio a 5 della Figc. Tutto questo grazie alla larga vittoria della sera di venerdì 15 aprile del Boca Livorno contro il Deportivo Chiesanuova per 9-2. Da elogiare l’ottimo lavoro svolto in questi anni dai presidenti Antonio Borrelli e Andrea Lombardi che dopo aver debuttato in serie D solo quattro anni fa la squadra del Boca ha festeggiato ogni anno la promozione nella serie superiore (escluso l’anno di stop per via del Covid).

Sarà quindi il Boca Livorno del capitan Lepori a ri-calcare i campi a livello nazionale della serie B del Futsal italiano.

Correva l’anno 2009/2010 quando una squadra labronica ovvero la CMC, guidata da Riccardo Garzelli e capitanata da Maurizio Mariani aveva fatto il salto dalla serie C1 alla B. Questa categoria era stata mantenuta per due anni per poi retrocedere nuovamente in C. Ma adesso ci risiamo. Una squadra della nostra città, che prende il nome dall’amore della gloriosa squadra argentina, ha anticipato la festa di fine campionato con una giornata di anticipo. Sono infatti 5 le lunghezze di vantaggio dalla seconda in classifica, il Torrita di Siena , che proprio nell’ultimo turno sarà di scena in casa del Boca. Ma l’ultimo match di campionato sarà solo una formalità per la squadra di Salvini mentre non lo sarà per i senesi che si devono guardare le spalle dal Versilia per un buon posizionamento nei play-off.

Sarà una nuova esperienza per quasi tutti dato che allora in serie B vi erano solo Valerio Bassini (oggi dirigente-accompagnatore), Gabriele Salvini (oggi allenatore), Manuel Bartoli (giocatore) e come dimenticarsi il portierone Flavio Del Greco, oggi preparatore dei portieri dei gialloblu. Dale Boca! Oltre le nuvole come nelle favole…

Il tabellino

Deportivo Chiesanuova V.P.–Boca Livorno 2–9

Deportivo Chiesanuova V.P.: Palazzini, Fancelli, Amato, Pernezha, Mencattini, Marra, Mascalchi, Rondan, Diaferia, Villegas, Califano. Allenatore: Laurenti/Marone

Boca Livorno: Ciurli, Spinetti, Bartoli, Bottoni, Canu, Catania, Fornaciari, Lepori, Pedani, Perciavalle A., Pipeschi, Pisconti. Allenatore: Salvini

Arbitro: Stoppa (Pontedera) e Lombardo (Carrara)

Reti: DC: Rondan, Mascalchi; BL: Perciavalle 4, Bartoli 2, Pipeschi, Pedani, Catania

