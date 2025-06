Calcio a 5. Il Livorno United trionfa in fascia Argento al “Magina” e lo dedica al “pres”

Il Livorno United più che una squadra è la società più titolata del calcio a 5 livornese che con oltre 20 anni di storia alle spalle è riuscita giovedì 12 giugno 2025 ad alzare al cielo il suo 69esimo trofeo, aggiudicandosi il 1º posto della fascia Argento del prestigioso Memorial Denny Magina, il primo senza la presenza del presidente Giorgio Andreacchio, costretto a star lontano temporaneamente dai rettangoli verdi di gioco per motivi personali. Proprio per questo, le redini della società per gestire il “Magina”, sono state affidate all’esperto manager Matteo Martinelli, che è riuscito nel suo intento di regalare un sorriso ed attimi di spensieratezza, oltre che alla coppa, al numero uno della compagine rossogialloverde.

“Prima di tutto vorrei cominciare partendo con i ringraziamenti – dice Matteo Martinelli all’indomani dalla prestigiosa Coppa finita in bacheca del Livorno United – dalla famiglia Baronetto nelle persone di Paolo e Gabriele, che ci ha ospitato, ad Erika e Sky Magina, genitori di Denny, che ho avuto il piacere di conoscere durante la finale del torneo e che hanno reso possibile questo Memorial straordinario composto da 28 squadre di livello. Un grazie al comitato organizzativo che da 3 anni a questa parte cerca di fare passare un mese tutti insieme all’insegna del divertimento e della passione che ci accomuna ricordando un amico che purtroppo non c’è più. Ultimo, ma non per importanza, ringrazio il patron Giorgiacchio, o Boston George come gli piace farsi chiamare, che mi ha dato la possibilità di gestire e creare da zero uno staff di tutto rispetto composto da 16 giocatori e ben 7 dirigenti, tra i quali Mister Alati, il genio delle tartarughe, l’insostituibile e unico Giampaolo Casabona, per tutti “Papo”, e il dirigente tuttofare Nicolas Borella senza il quale tutto questo non sarebbe mai stato possibile. Anche se – conclude Martinelli – la penna per scrivere questa ennesima pagina di storia è stata in mano di questi magnifici ragazzi che hanno sposato fin dal primo minuto questa delicata causa. Ed io li risceglierei tutti uno per uno. Come ho sempre detto loro fin dall’inizio questo è un memorial dentro un memorial, quello di ricordare Denny regalando un sorriso anche al nostro presidente che da lontano sarà sicuramente vicino con il cuore a questa ennesima impresa dei suoi ragazzi”.

