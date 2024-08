Calcio a 5. Livorno è sempre più United. 68esimo titolo per festeggiare il ventennale

I ragazzi di Giorgio Andreacchio si sono imposti 7-3 in Finale di Fascia Oro sul Paletta e Secchiello di Valenti e del capocannoniere Moni, mentre Nico Sardi ed Emanuele Vernace del Livorno United sono stati eletti Miglior Giocatore e Miglior Portiere

Trionfo dei Leoni Rossogialloverdi del Livorno United nella Summer Cup di Calcio a 5, ultimo atto della stagione del Nuovo Centro Coteto. I ragazzi di Giorgio Andreacchio si sono imposti 7-3 in Finale di Fascia Oro sul Paletta e Secchiello di Valenti e del capocannoniere Moni, mentre Nico Sardi ed Emanuele Vernace del Livorno United sono stati eletti Miglior Giocatore e Miglior Portiere.

Una competizione nata sotto i migliori auspici grazie alla Rosa allestita dalla Dirigenza grazje soprattutto al vice Presidente Nicolas Borella in grado di riavvicinare Manuel Bartoli al club per riportarlo in campo prima e nominarlo DS dopo l’infortunio.

6 partite 6 vittorie, girone passato a punteggio pieno grazie all’ 12-2 al Livercool, al 7-6 ai danni dell’A.S. Borra ed all’11-1 al Cobra United. Vittoria più sofferta del previsto 5-4 sul River Cage ai quarti di finale, in semifinale impallinati 6-2 gli ottimi giovani del team Pallina’s.

Si arriva quindi all’atto conclusivo di lunedì 12 agosto con la prima frazione chiusa sul 3-0 grazie alle reti di Cystri (doppietta) e Sardi. Poi Moni accorcia le distanze prima che gli stessi marcatori portassero il parziale sul 5-1. Gli avversari sono abili ad accorciare nuovamente su dormita difensiva ma ci pensano i neoentrati Floresta ed Ocharan a riportare il punteggio in sicurezza 7-2 prima del sigillo finale avversario.

Ennesimo trionfo dunque per il club più titolato della città , con ben 68 trofei conquistati proprio pochi giorni prima del 20esimo compleanno (24 agosto), un club in grado di lanciare molti giovani già in passato, uno su tutti quel Guido Pipeschi, ora fra i professionisti al Boca in serie B di Futsal, esempio in campo che entrò in rosa minorenne ed ha recentemente festeggiato le 200 presenze con questa maglia.

Durante l’estate è stato fondato il Baby Livorno United che ha portato ad apprendere e mettere in pratica sul campo le basi del giuoco del Futsal tramite una scuola con allenamenti di squadra ed individuali, un club che ora più che mai sta cercando di rimarcare e tramandare i propri principi, basati sull’ integrazione e l’antirazzismo, schierando nelle proprie fila, in campo come fuori personaggi provenienti da ogni angolo del mondo, che abbiamo a cuore questa causa.

La rosa dei campioni: Mura L., Vernace, Cystri, Pipeschi, Papini, Arrighetti, Stara, Vallebona, Mura E., Meucci, Airaghi, Catania, Rossi, Cappelli, Bartoli, Carlesi, Ocharan, Marrucci, Floresta, Sardi,

Dirigenza.: Andreacchio,Borella, Biocca, Lucaroni, Sangiorgio, Alati.

