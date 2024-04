Calcio a 5. Roboante vittoria del Boca sul Levante

Si chiude con un bel successo la stagione regolare del Boca Livorno nel campionato di Serie B: a Campo Ligure i livornesi si aggiudicano gli ultimi tre punti in palio grazie all’8-4 rifilato ai padroni di casa del Levante Futsal

Si chiude con un bel successo la stagione regolare del Boca Livorno nel campionato di Serie B: a Campo Ligure i livornesi si aggiudicano gli ultimi tre punti in palio grazie all’8-4 rifilato ai padroni di casa del Levante Futsal che, seppur retrocessi, hanno reso le cose tutt’altro che facili al quintetto di Paolo Vannini. Quattro le reti di Andrea Perciavalle che si aggiudica il titolo di pichichi del girone C, mentre le altre segnature azul y oro portano la firma di Sardi (doppietta), Bartoli e di capitan Lepori.

Con il successo di ieri pomeriggio il Boca Livorno si aggiudica il terzo posto finale alle spalle del Futsal Prato e si prepara ad affrontare la Mattagnanese nell’andata delle semifinali playoff in programma sabato prossimo alle ore 16. Nell’altra sfida saranno Real Casalgrandese e Futsal Prato a darsi battaglia per un posto nella finalissima che darà accesso alla fase interregionale degli spareggi per la promozione in Serie A2. Le gare di ritorno si giocheranno sabato 27 sempre alle ore 16.

Condividi:

Riproduzione riservata ©