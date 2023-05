“Calcio ad un arbitro”. Tegola Libertas, campo squalificato per 3 giornate

Dopo la sconfitta in gara 1 playoff il cammino della Libertas si complica ulteriormente a causa della squalifica del campo per tre giornate arrivata nel pomeriggio di lunedì 15 in seguito a quanto accaduto al termine della gara contro Desio. Squalifica che impone alla Libertas di trovare un altro impianto sportivo dove ospitare gara due inizialmente prevista per martedì 16 maggio alle 20,45. Si parla dell’ipotesi Piombino ma il match, probabilmente, si potrebbe slittare a mercoledì 17. Nelle prossime ore la decisione in merito.

Il regolamento impone di giocare in una struttura distante oltre 80 km dal campo squalificato.

Nelle motivazioni si legge: “Squalifica del campo di gioco per 3 gare perché a fine gara dopo che un gruppo di tifosi locali ha ostacolato l’ingresso degli arbitri nel tunnel degli spogliatoi sferrando calci e pugni allo stesso, un tifoso, mentre gli arbitri vi transitavano, ha abbattuto il tunnel e con un calcio e colpiva il secondo arbitro senza conseguenze. Inoltre a fine gara un tifoso locale è entrato sul parquet e con atteggiamento minaccioso si è diretto verso i giocatori avversari cercando di inseguirli negli spogliatoi, ma veniva fermato dagli addetti alla sicurezza”.

La vendita dei biglietti, fanno sapere dalla società, è sospesa fino alla definizione della nuova data e sede di gioco.

