Calendario Libertas. Prima in campo neutro. Al Modigliani il 5 ottobre con Brindisi

Uscito il calendario della serie A2 di basket. Derby alla quarta contro Pistoia nel turno infrasettimanale. Il calendario completo

Uscito il calendario della serie A2 di basket. La Libertas incontrerà la prima giornata di campionato, il 21 settembre, Sella Cento in campo neutro a causa di una rimanente giornata di squalifica del campo da scontare dalla passata stagione. Seconda domenica e sarà subito “on fire” in trasferta contro Pesaro il 28 settembre. Si arriva al Modigliani Forum il 5 ottobre quando si apriranno le porte casalinghe a Porta a Terra contro Brindisi. A seguire subito derby contro Pistoia nel turno infrasettimanale dell’8 ottobre. Il 12 ottobre trasferta a Torino. Poi se ne riparla dopo 7 gironi quando il Modigliani riaprirà i battenti per ospitare il match tra Libertas e Bergamo. Il 26 ottobre la LL vola a Scafati per una trasferta dall’alto coefficiente di difficoltà. Si chiude ottobre con il match in casa contro l’Urania Milano.

Clicca qui per il calendario completo

Condividi:

Riproduzione riservata ©