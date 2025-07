Calendario Pielle, debutto in casa il 28 settembre contro Casoria

a Pielle Livorno parte subito in trasferta a Ferrara il 21 settembre per poi esordire al PalaMacchia il 28 alle 18 contro il Psa Basket Casoria

Dopo il calendario di serie A2 la Lega Pallacanestro ha diramato intorno all’ora di pranzo di giovedì 31 luglio anche i calendari della serie B. La Pielle Livorno parte subito in trasferta a Ferrara il 21 settembre per poi esordire al PalaMacchia il 28 alle 18 contro il Psa Basket Casoria. Due incontri casalinghi consecutivi per Campori e compagni che il 5 ottobre se la vedranno sempre alle 18 in via Allende nel derby contro la neopromossa Quarrata (in concomitanza anche con i cugini della Libertas Livorno che invece allo stesso orario giocheranno al Modigliani Forum contro Brindisi). Il 12 ottobre si torna in trasferta a Nocera per poi affrontare il primo turno infrasettimanale, il 15 ottobre, sempre in trasferta a Latina. Si torna al PalaMacchia il 19 ottobre contro Faenza.

